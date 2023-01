Viro valmistautuu matkailun uuteen ennätysvuoteen

Matkailu Viroon ehti kasvaa kymmenen peräkkäistä vuotta kevättalveen 2020 saakka. Pandemiaa edeltävinä vuosina matkailun osuus maan bruttokansantuotteesta kasvoi jo 8 prosenttiin ja rajojen sulkeutuessa suomalaiset olivat hyvää vauhtia tekemässä Viroon kaikkien aikojen matkailijaennätystä. Yksi Viron vetovoimatekijöistä on matkailusektorin yhä systemaattisempi yhteistyö maan houkuttelevuuden kasvattamisessa ja uusien matkailupalveluiden kehittämisessä. Korona ei kehitystä pysäyttänyt ja Virossa tehtiinkin matkustuskieltojen aikana paljon töitä sen eteen, että Viroon on taas miellyttävää ja elämyksellistä tulla.

”Matkailutoimialan merkitys Viron taloudelle on merkittävä ja se integroituu luontevasti yhteiskunnan toimialoihin. Viron on helppo vastata vallitseviin megatrendeihin, sillä meillä on helppo toteuttaa vastuullista matkailua. Massakohteiden sijaan kaupunkimme ja kylämme ovat pieniä ja pittoreskeja ja niihin matkustaminen Suomesta tapahtuu mukavan ja nopean laivamatkan jälkeen maata pitkin. On ollut myös hienoa nähdä, että luontomatkailu ja Viron kansallispuistoverkosto kiinnostavat suomalaisiakin vieraitamme”, kertoo Visit Estonian johtaja Rainer Aavik ja jatkaa: ”Odotuksemme uusien matkailuennätysten rikkomiseen ovat realistiset. Tästä saatiin esimakua loppusyksyn ja alkutalven kuhinasta satamissa, hotelleissa ja ravintoloissa. Helsingin ja Tallinnan väli on maailman tiheimmin liikennöity kahden pääkaupungin välinen merireitti ja uusien alusten myötä yhteydet vain lisääntyvät.”

Teemoina kestävä kehitys ja sauna

Alkaneen vuoden matkailuteemoja Virossa ovat muiden muassa kestävä ja terveellisen puhdas matkailu: Tallinna on Euroopan vihreä pääkaupunki ja koko Virossa vietetään saunavuotta. Viron tapahtumakalenteri on vilkas ja täynnä pieniä harrastajakohtaisia kokoontumisia, laajempia teemapäiviä sekä suuria massamagneetteja. Perheiden ja varttuneempien matkailijoiden lisäksi Viro houkuttelee Suomesta myös nuorisoa.

”Viro onnistui jo viime vuonna puhuttelemaan nuorempaakin kohderyhmää, joka aiemmin lensi Baltian yli metropolien hulinoihin.Oli hauskaa huomata, kuinka Suomen kesäfestareilla laulettiin Teflon Brothersien tahtiin perkeleellisestä Viro-kaipuusta ja nähdä saman rallin jatkuvan laivoilla sekä pitkin syksyä myös Tallinnan ravintoloissa, baareissa, klubeilla ja konserteissa. Nuorilla on matkoiltaan erilaiset odotukset ja tarpeet ja niitä laadukkaasti täyttämällä Viro on selkeästi onnistunut synnyttämään itselleen myös uusia suomalaisfaneja”, kertoo Samuel Sorainen, Visit Estonian viestintävastaava Suomessa ja lisää: ”Tänäkin vuonna Viro nousee Suomessa isosti esiin viihteen myötä, sillä MTV:n suuren Myyrä-ohjelman tuotanto kuvataan Narvassa, Tallinnassa ja niiden välimaastoissa Virumaalla. Uskon sen innostavan suomalaisia liikkeelle myös ihan uusiin maisemiin.”

Matkailuvuosi 2023 tuo Viroon ennätysmäärän tapahtumia ja koettavaa

Viron uusi matkailukausi alkaa paremmissa merkeissä kuin vuosiin. Matkailuala on tehnyt paljon töitä yleisen viihtyvyyden eteen ja pandemian synnyttämän sisämatkailupiikin vuoksi myös maakuntien palvelut ovat yhä parempia.

Ruokatapahtumia

1.-28.2. Maistuva Tartto - ravintolaviikot

11.-17.3. Tallinnanravintolaviikot

24.-25.3. Leip äf estivaali, Tallinna

Toukokuu: Michelin Guide Estonia 2023 julkistus

9.-10.6. Hyvän ruoan festivaali Grillfest ja grillauksen Viron mestaruuskilpailut, Pärnu

8.7. Mullfest-kuohuviinifestivaali, Pärnu

3.-5.8. Hiidenmaankahvilapäivät

19.-20.8 Peipsinruokatie -viikonloppu 175 km:nmatkallaSipulitietä

Lokakuu:Pärnunravintolaviikko

Marraskuu:Tallinnanravintolaviikko ja Vironverimakkarajuhlat

Puutarhapäiviä, antiikkia ja muita harrastuksia

20.-22.4.Maamess -maatalousmessut, Tartto

12.-14.5. Luigenmaatalous ja puutarhamarkkinat

19.-21.5.Türin kukkamarkkinat

27.-28.5. Jänedan p uutarha- ja kukkamessut

23.6. Avinurmentynnyrimarkkinat

30.6-2.7. Pärnun hansapäivät

1.7. Seidlanantiikkimarkkinat

6 .- 9 . 7 . Tallinnan Keskiaikapäivät

8.-9.7. Tarton hansapäivät

9.-11.11. Mardilaat, eli Martin markkinat, Tallinna

Klassista musiikkia

12.-21.7. Pärnun musiikkifestivaali ja Järvi Academy

25.-29.7. Saarenmaan oopperajuhlat

30.7. Vanemuine-teatterin sinfoniaorkesterin ulkoilmakonsertti, Tartto

4.-13.8. Piritan luostarin Birgitta-festivaali, Tallinna

2.-11.9. Nargen-festivaali ja Arvo Pärtin päivät, Tallinna ja muu Viro

Poppia, rokkia ja konemusiikkia

20.1. Apocalyptica, Epica ja Wheel, Tallinna

30.1. Manowar, Tallinna

9. - 12.3. Enigman kiertue Virossa

10.-12.5.Tallinn Music Week

18.5. Sabaton, Lordi jaBabymetal, Tallinna

25.5. Yes, Tallinna

17.6 Scorpions, Laululava, Tallinna

6.8. DepecheMode, Laululava, Tallinna

10.-11.8. We Love The 90’s -ysärihittibändit, Tallinna

12.8. The Weeknd, Laululava, Tallinna

12.8. BonnieTyler, Kalev-stadion, Tallinna

7.-10.9. Station Narva -festival, Narva

Urheilutapahtumia

19.2. Tarton 49. hiihtomaraton, Otepää

21.3. Hiihdon maailmancup - kaupunkisprintti Tallinnan Laululavalla

22.-23.4.Võhandun melontamaraton, Võru

1.5. Viljandijärven juoksu, Viljandi

28.5. Tartu Rattaralli -pyöräilytapahtuma, Tartto

20.-23.7.WRC Rally Estonia, Tartto ja Etelä-Viron kunnat

5.8. IronmanTallinn, Tallinna

19.-20.8. SimpleSession, Tallinna

8.-10.9. Tallinnan maraton, Tallinna

Visit Estonian verkkopalvelussa on tapahtumakalenteri, josta löytyvät niin pienet kuin suuremmatkin tapahtumat. Median edustajille on oma Viron pressiklubi, jonka kautta voi pyytää lisätietoa ja esittää hakemuksia ja toiveita lehdistömatkoille.

Viro @ MATKA23

Viro on laajasti esillä Helsingin MATKA23-messuilla, johon osallistuu runsas joukko virolaisia matkailupalveluyrittäjiä ja -organisaatioita. Visit Estonia järjestää hauskaa ja inspiroivaa ohjelmaa niin messujen Viro-osastolla kuin myös ohjelmalavalla.

Tanssiryhmä UppsarinWelcome to Estonia –tanssishow

Inspiration lava / LA 21.1. Klo: 12.30-13.00 ja Inspiration lava / SU 22.1. Klo 12-12.30

Someilmiö Henna Mikkilän parhaat tärpit Tallinnaan

Inspiration lava / LA 21.1 Klo 15.00, Henna Mikkilä, Silja Hurskainen

Kulttuuri kutsuu Tarttoon!

Nordic Stage / LA 21.1. Klo 11.30 – 12.00, Külliki Pikk

Suomalaisille tuntematon helmi – Viljandi, miksi lähteä käymään?

Nordic Stage / LA 21.1. Klo 14.00 – 14.30, Johan-Kristjan Konovalov

Uusia rentouttavia kylpyläkokemuksia Virossa 2023!

Nordic Stage / LA 21.1. Klo 16.00 – 16.30, Regina Rougijainen

Vastuullisuusmatkalle Viron saarille - Saarenmaa ja Hiidenmaa

Vastuullisuustori / LA 21.1 klo 12.00 – 12.30 ja SU 22.1. klo 12.30 – 13.00 Anne-Ly Torstensson

Ota suunnaksi vertaistaan vailla Virumaa

Nordic Stage / SU 22.1. Klo 11.30 – 12.00, Timo Raussi

Kansainväliset huippuartistit ja tunnelmalliset paikallistapahtumat Virossa 2023

Nordic Stage / SU 22.1 klo 13.30 – 14.00, Malle Kolnes

Viroon saunomaan - saunavuosi 2023

Nordic Stage / SU 22.1 Klo 14.30 – 15.00, Anneli Kana

Viron mielenkiintoisia piensaaria ja niihin purjehtiminen

Nordic Stage / SU 22.1. klo 15.30 - 16.00, Kalevi Westersund

Hanketta tukee Euroopan aluekehitysrahasto