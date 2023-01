Viro vetää ruokamatkailijoiden lisäksi puoleensa myös suomalaisia huippukokkeja

Korkeasta inflaatiosta huolimatta ravintolakulttuuri kukoistaa Virossa. Lähinaapurista löytyy helposti erilaisia ruokaelämyksiä kaupunkien fine diningista ja laadukkaista bistroista maaseudun luomutilojen herkkuihin. Viron kansainvälinen huomio on näkynyt ravintoloiden varauskirjoissa ja kasvaneen kysynnän myötä on avattu myös uusia ravintoloita. Suomalaisista huippukokeista ainakin Kim Mikkola, Hans Välimäki ja Akseli Herlevi kokkasivat viime vuonna Virossa.

Kim Mikkola laajentaa Viroon

Suomalainen huippukokki Kim Mikkola muutti Inari-tähtiravintolansa tiimin kanssa syksyn ajaksi Tallinnan Noblessneriin, jossa isännöi Kim X Kampai -popup-konseptia. Mikkola vaikuttui Tallinnan vireästä ravintolakulttuurista niin paljon, että avaa sinne oman Kot. -kanaravintolansa helmikuussa. Myös muuta toimintaa on suunnitteilla.

”Tallinna on todella innostava ruokakaupunki, joka muistuttaa minua Kööpenhaminasta 10 vuotta sitten. Ennakkoluuloton ote näkyy paitsi keittiöissä, myös ravintoloiden tarjonnassa, sisustuksissa ja puitteissa ylipäätään. Virossa voi rohkeasti kokeilla ja sitten tarvittaessa korjata ilman että tuhlataan aikaa turhaan byrokratiaan. Myös alan sisäinen yhteistyö yllätti. Paikalliset keittiömestarit ottivat meidät hyvin vastaan ja tutustuttivat kokkipiireihin. Toki hinnat ovat energian kallistuessa nousseet, mutta Tallinnassakin erinomaisesta ja hauskasta illasta pärjää Helsinkiin verrattuna vielä neljänneksen pienemmällä laskulla”, kertoo Kim Mikkola ja lisää: ”Yllätyin Tallinnan vireästä fiiliksestä ja avaan Noblessnerin vanhaan sukellusvenetehtaaseen helmikuussa oman kot.-ravintolan. Inarin tarjontamme sai myös niin kannustavan vastaanoton, että selvitän myös popupia pysyvämpää ratkaisua Tallinnaan.”

Kriittisen hetken Michelin

Kolmantena koronakeväänä Viron ravintola-ala ui syvissä vesissä. Epävarmassa tilanteessa alalta siirtyi työvoimaa muualle. Juuri ennen kesäsesonkia julkistettu Michelin-opas loi uskoa koko alalle. Listaus herätti kansainvälistä huomiota ja erityisesti Suomesta lähdettiin makumatkalle Viroon. Vuoden loppuun mennessä monissa ravintoloissa olikin jo samanlainen kuhina kuin ennen pandemiaa.

”Viime vuoden alku oli raskainta aikaa kaikille. Ne ajat ovat onneksi unohtuneet ja saamme taas painaa töitä tyytyväisten asiakkaiden eteen. Michelin-tähti, Bib Gourmand -tunnustus ja suositukset ovat tärkeitä myös henkilökunnallemme, joka sai kiitoksen kärsivällisyydestään. Michelinin merkityksen huomaa myös siitä, että keittiömestarit nousivat mediassa muiden tähtien rinnalle. Viroonkin alkaa nyt syntyä tähtikokkikulttuuria, mikä varmasti nostaa koko alan arvostusta ja auttaa nuoria urasuunnittelussa”, kertoo NOA-ravintoloiden osakas Martti Siimann ja jatkaa: ”Meillä näkyy, että suomalaiset ovat palanneet Viroon ja hyvä niin. Varauskirjassa Michelin näkyi heti ja loppuvuodesta oli päiviä, jolloin yli 90 % varauksista tuli Suomesta. Meillä on paljon faneja Suomessa myös ammattilaisten keskuudessa. Hans Välimäki tiimeineen teki meille syksyllä kokkivierailun ja keväällä NOA tulee Helsingin Bardotiin vastavierailulle.”

Viro takaisin matkailijaennätysjahtiin

Viron matkailua kehittävä Visit Estonia näkee ruoka- ja elämysmatkailun potentiaalin myös alkavana vuonna. Virosta haetaan yhä enemmän korkealaatuisia elämyksiä ja Viro-konkareiden lisäksi nuorten matkailijoiden määrän nähdään kasvavan. Myös kestävän matkailun kehitys jatkuu.

”Suomalaisten palautuneen Viro-innon myötä meillä on nyt lupa odottaa, että tänä vuonna päästään takaisin vuoden 2019 ennätyslukuihin. Lähimatkailun suosio kasvaa niin maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi, kuin myös matkailun ekologisten arvojen yhä vahvistuessa. Tässä Virolla on suomalaisille paljon tarjottavaa, sillä Tallinna on Euroopan vihreä pääkaupunki ja maaseutumme palvelut ovat koronan synnyttämän oman sisämatkailubuumimme aikana hioutuneet aivan uudelle tasolle. Suomalaisilla onkin Virossa nyt ennätyspaljon nähtävää ja koettavaa”, lupaa Visit Estonian johtaja Rainer Aavik.

Viro Matka23-messuilla, lehdistötilaisuus torstaina 19.1.

Visit Estonia sekä Suomen ja Viron yhdistävät varustamot järjestävät yhteisen infotilaisuuden Matkamessujen yhteydessä torstaina 19.1. kello 14. Paikkana Messukeskuksen Siipi, auditorio 201, pääsisäänkäynnin aulasta portaat ylös 2. kerrokseen.

Eesti On My Mind -tilaisuudessa kerrotaan mitä elämyksiä, tapahtumia ja kohteita Virosta kannattaa tänä vuonna laittaa kalenteriin. Mukana tilaisuudessa Visit Estonian lisäksi Viking Line, Eckerö Line ja Tallink Silja lähialuematkailuun liittyvine näkemyksineen ja uutisineen, sekä myös Viron yllättämiksi sattuneet Nelli Orell, Akseli Herlevi ja Kim Mikkola.

Hanketta tukee Euroopan aluekehitysrahasto.