Viron MICHELIN-oppaan ensimmäinen versio nostaa esiin 31 ravintolaa

Michelinillä on ilo esitellä Viron MICHELIN-oppaan ensimmäinen ravintolavalikoima. Viro on Baltian maista ensimmäinen, joka saa oman oppaansa. MICHELIN-tarkastajat ovat suositelleet 31 ravintolaa niiden kulinaarisen tarjonnan erinomaisuuden takia. Ravintoloista kaksi saa MICHELIN-tähden tunnustuksena erinomaisista ruoanvalmistustaidoistaan. Viisi ravintolaa saa Bib Gourmand -maininnan tunnustuksena hyvästä hinta-laatusuhteestaan ja lisäksi kaksi MICHELININ vihreän tähden tunnustuksena sitoutumisesta kestävään gastronomiaan.

”Viro kuuluu niihin maihin, joita tarkastajamme ovat seuranneet mielenkiinnolla jo vuosien ajan. Matkustellessaan usean kuukauden ajan maata ristiin rastiin, Tallinnasta Tarttoon ja Mäekülasta Kloogarantaan, he löysivät kihisevän ravintolamaailman, joka käsittää paljon laadukkaita ravintoloita ja monimuotoisia ruokaperinteitä. Tämä ensimmäinen valikoima nostaa esiin lahjakkaita kokkeja ja ravintola-alan ammattilaisia, jotka esittelevät sekä klassista virolaista että kansainvälistä ruokaperinnettä, ja kutsuu tutustumaan kiehtovaan gastronomiseen matkakohteeseen”, totesi Gwendal Poullennec, MICHELIN-oppaiden kansainvälinen johtaja.

Kuten kaikkien muidenkin ravintolavalikoimien osalta, MICHELIN-tarkastajat tekivät yhteistyötä valmistellessaan tätä ensimmäistä virolaista valikoimaa MICHELIN-oppaan historiallisten ja kansainvälisten menettelytapojen mukaisesti. Tiimi arvioi itsenäisesti ja anonyymisti ravintoloiden ruokatarjontaa viiden kriteerin pohjalta:

– raaka-aineiden laatu

– ruoanlaittotekniikan hallinta

– makujen harmonia

– kokin persoonallisuuden ilmeneminen annoksissa

– ruokalistan pysyvyys, myös ajallisesti

Kaksi ravintolaa sai MICHELIN-tähden

MICHELIN-tarkastajien tässä ensimmäisessä virolaisessa valikoimassa suosittelemista 31 ravintolasta kahdelle myönnettiin arvostettu MICHELIN-tähti tunnustuksena niiden erinomaisesta keittiöstä.

NOA Chef's Hall, Tallinna – Tyylikäs NOA Chef's Hall sijaitsee samassa hätkähdyttävän modernissa ravintolassa kuin ravintola NOA. Vieraat kutsutaan täällä aloittamaan iltansa aperitiivilla romanttisessa loungessa, josta on upea näkymä Tallinnanlahdelle ja Suomenlahdelle.

Ravintolan sydämenä on avoin keittiö, jossa tunnelmaa luo avotuli. Etusijalla ovat ylelliset ruoka-aineet, joita tuodaan eri puolilta maailmaa, aina sen mukaan mikä on parasta, olipa kyse sitten norjalaisista kampasimpukoista tai kanadalaisista hummereista, mutta myös paikallisesti kasvatetut ja säilötyt tuotteet löytävät paikkansa. Omaperäinen seitsemän ruokalajin ateria pitää asiakkaat pauloissaan alusta loppuun. Ainutlaatuiset ruokalajit ovat yhdistelmä täynnä erilaisia makuja ja tekstuurien kerroksia. Kyseessä on myös esitys, kun kokit tuovat pöytään ruokalajeja ja kuvailevat niitä yksityiskohtaisesti.

180° by Matthias Diether, Tallinna – Tämä tyylikäs ravintola sijaitsee nykyaikaisella satama-alueella parin kilometrin päässä keskustasta ja on saanut nimensä 180 asteen näkymästä, joka avautuu sen U-muotoisesta avokeittiöstä.

Nautittuaan drinkkejä ja naposteltavaa ravintolan futuristisessa baarissa asiakkaat voivat valita joko neljä ruokalajia käsittävän maukkaan menyyn ”180 astetta makuja” tai kuuden ruokalajin kokonaisuuden ”Matthiaksen inspiraatio”. Kunnianhimoiset näyttävät annokset ovat kokeneen saksalaisen kokin Matthias Dietherin tavaramerkki, ja hänen modernit luomuksensa esittelevät joukon sekä makujen että tekstuurien kontrasteja, unohtamatta pienimpiäkään yksityiskohtia. Palvelu on lämminhenkistä ja mukaansatempaavaa ja auttaa luomaan rennon ilmapiirin.

Viisi ravintolaa sai Bib Gourmand -tunnustuksen

Bib Gourmand on herkuttelijoiden erityisessä suosiossa oleva tunnustus, sillä se annetaan MICHELIN-oppaiden valikoimissa ravintoloille, jotka tarjoavat erinomaisia makuelämyksiä kohtuuhintaan. Erinomaisen hinta-laatusuhteen perusteella on valittu viisi ravintolaa:

NOA, Tallinna – Tässä ravintolassa, josta on upea näköala kaupungille ja merelle päin, on esillä poikkeuksellisen tuore kala. Viihtyisä tila on kalustettu luonnonmateriaaleilla ja suurista ikkunoista tulvii valoa. Ruokalista vaihtelee sesongin mukaan ja tarjoaa runsaasti valinnanvaraa.

Härg, Tallinna – Tässä kihisevän eloisassa koko päivän avoinna olevassa brasserie-ravintolassa on kiviseinät, näkyviin jätetty kanavointi ja katseita vangitsevat kuparivalaisimet. Edullisten nykyaikaisten ruokalajien joukossa ovat etusijalla grilliruoat, ennen kaikkea pihvit; kyljyksestä valmistettu ”likainen pihvi” paistetaan suoraan hiilten päällä. Sisäpiha on suosittu paikka.

Fellin, Viljandi – Tässä vanhankaupungin laidan punatiilisessä rakennuksessa sijaitsevassa kahvila-ravintolassa voit odottaa lämmintä vastaanottoa. Ilmapiiri on samanaikaisesti boheemi ja huomaavainen, sekoitus taidetta ja rentoa meininkiä. Huolella valmistetut perinteiset eurooppalaiset ruokalajit pursuavat raikkautta ja makuja.

Lore Bistroo, Tallinna – Tämä moderni bistro sijaitsee Noblessnerin satamassa vanhassa varastorakennuksessa. Teräspalkit, nostolaitteet ja betonipylväät luovat taustan, jolle avokeittiö antaa oman lisänsä. Tutut ja turvalliset ruoka-annokset on tarkoitettu jaettaviksi ja ovat saaneet inspiraatiota omistajien matkoilta.

Mantel ja Korsten, Tallinna – Tämä lautaseinäinen talo, jonka nimi tulee manttelisavupiipusta, on kuin suoraan postikortista. Vihreä laatoitettu tulisija piippuineen herättää huomiota vaalean sisustuksen keskellä. Välimerellisten ruokien seurana tarjotaan laadukkaita luomu- ja biodynaamisia viinejä.

Kaksi ravintolaa sai MICHELININ vihreän tähden tunnustuksena kestävästä gastronomiastaan

MICHELININ vihreä tähti myönnettiin kahdelle ravintolalle, jotka ovat eturintamassa sitoutumisessa kestävään gastronomiaan: Põhjaka ManorMäekülassa ja Fotografiska Tallinnassa. Joko käyttämällä paikallisia raaka-aineita, pyrkimällä vähentämään ravintolan ekologista jalanjälkeä, pyrkimällä kierrättämään ruokajätteitä, kasvattamalla itse kasviksia tai yrttejä tai lisäämällä asiakkaiden tietoisuutta ekologisesti vastuullisesta gastronomiasta nämä ravintolat ovat sekä herkuttelijoille että ravintoloitsijoille todellinen inspiraation lähde.

Kolme MICHELININ erikoispalkintoa lahjakkaiden ammattilaisten palkitsemiseksi

MICHELIN-opas on myöntänyt kolme erikoispalkintoa lahjakkaille ammattilaisille nostaakseen esiin upeisiin ruokailukokemuksiin vaikuttavien taitojen ja kykyjen monimuotoisuutta.

MICHELININ nuoren kokin palkinnon saa Janno Lepik Bib Gourmand -ravintolasta Lore Bistroo. Janno Lepik on todellinen lahjakkuus Tallinnan gastronomisella kentällä ja nousi jo ennen Lore Bistroon avaamista esiin ravintolassa Leib (nykyisin Lee). Tämä kokki tuo esiin paikallista tuotantoa valmistaessaan perinteisiä virolaisia ruokia.

Robert Põld, Michelin-tähdellä palkitun NOA Chef's Hall -ravintolan tarkkaavainen ja asialleen omistautunut viinimestari teki ammattitaidollaan ja kyvyillään vaikutuksen tarkastajiimme. Ruoan ja viinien yhteensovittaminen oli järkevästi suunniteltua ja viinimestarin huumorintaju ja maanläheisyys saavat asiakkaat tuntemaan olonsa kotoisaksi. Robert Põld sai MICHELININ viinimestaripalkinnon.

MICHELININ palvelupalkinnon saa Kloogarannassa sijaitsevan Lahepere Villa -ravintolan tiimi, jota johtaa ystävällinen omistaja Helen Vihtol. Rannan lähellä metsän siimeksessä sijaitsevassa ravintolassa tehdään kaikki sen eteen, että asiakkaille voidaan tarjota poikkeuksellisen miellyttävä ja viihtyisä vastaanotto. Ensimmäisenä huomio kiinnittyy puutarhassa kipinöivään nuotioon, jonka vieressä odottavat viltit tuoleilla. Helen Vihtol toivottaa miehensä rakentamalta terassilta jokaisen vieraan ystävällisesti tervetulleeksi, kun taas tytär huolehtii tarjoilusta, poika astianpesusta ja aviomies ulkotiloista ja tulesta. Kokki Silver Get jakaa intohimoisesti selityksiä ruokalistan ruoista, jotka vaihtuvat aina kahden viikon välein. Pois lähtiessä kaikki vieraat saavat mukaansa pienen lahjan: kotitekoista mysliä vierailutunnelman jatkamiseksi seuraavan aamun aamiaispöydässä.

Kulinaarista ja maantieteellistä monimuotoisuutta

MICHELIN-tähdillä tai Bib Gourmand -tunnustuksella palkittujen ravintoloiden ohella Viron MICHELIN-opas nostaa esiin laajan joukon hyvin erilaisia tyylejä edustavia ravintoloita eri puolilta maata.

Esimerkiksi Neemen kylässä sijaitseva Ruhe tarjoaa hienoja kalaruokia, kun taas ravintola Lee Tallinnassa tarjoaa aasialaisia makuja ja Gianni vie ruokailijat Italiaan. Tartossa sijaitseva Fii voitti MICHELIN-tarkastajat puolelleen, samoin Wicca Laulasmaalla ja Mere 38 Võsussa.

Kaikki suositukset ja tarkastajien Viron MICHELIN-oppaaseen valitsemat ruokapaikat löytyvät yksinomaan verkosta MICHELIN-oppaan verkkosivuilta ja mobiilisovelluksista.

Viron MICHELIN-opas 2022 lyhyesti:

31 valittua ravintolaa, joiden joukossa:

– kaksi MICHELIN-tähdellä palkittua ravintolaa

– viisi Bib Gourmand -ravintolaa

– kaksi MICHELININ vihreän tähden ravintolaa