Viron upeat kesätapahtumat

Viron monipuolisesta tapahtumatarjonnasta löytyy jotakin jokaisen makuun ja maa on suomalaisille oiva kesälomakohde: se on edullinen, lähellä ja siellä liikkuminen on helppoa niin julkisilla kuin omallakin autolla. Viron runsas tapahtumakesä tarjoaa monenlaisia elämyksiä suomalaiseen makuun ja niiden perään kannattaa lähteä myös Tallinnan ulkopuolelle. Laulumaassa järjestetään luonnollisesti monia musiikkitapahtumia Festivaalien lisäksi lähes jokaisella virolaisartistilla on oma kesäkiertueensa, jotka kattavat pieniäkin kyliä. Suunnitelmaksi on helppo ottaa vaikka rento festariviikonloppu, MM-rallia, tyylikkäästi oopperaa tai vaikkapa elokuvia. Mutta mihin Teflon Brothers menisi?

Teflon Brothers on nyt Eesti bänd ja odottaa kesää ja keikkailua myös Viron lavoilla. Kuva: Samuel Sorainen, Visit Estonia

Hurmioidu kansanperinteistä 1.-2. heinäkuuta Seto Folk -festivaali sopii kuin nakutettu niille, jotka etsivät jotakin aitoa ja alkuperäistä. Täällä pääset paitsi kuulemaan paikallista kansamusiikkia ja näkemään kansantanssia, myös maistelemaan paikallisia perinneherkkuja. Itä-Viron Setomaalla 1.−2. heinäkuuta järjestettävä festivaali vie sinut vanhan ajan kyläjuhlien tunnelmaan. Setomaalle kannattaa suunnata myös 6. elokuuta, jolloin Hindsa külassa juhlitaan Setomaan kuningaskunnan päivää. Tänä setukaisten vuosittaisena juhlapäivänä alue julistautuu päivän ajaksi omaksi kuningaskunnakseen, mitä juhlitaan kansanmusiikilla ja -tansseilla sekä tietenkin herkuttelulla. https://www.visitestonia.com/fi/setomaan-kuningaskunnan-paiva https://www.visitestonia.com/fi/seto-folk Biletä Peipsillä ihan hipsterinä 8.-9. heinäkuuta Viron trendikkäimpiin kesätapahtumiin kuuluva Võnge-kulttuurifestivaali järjestetään joka vuosi jossakin uudessa paikassa. Tänä vuonna 8.−9. heinäkuuta järjestettävä tapahtuma sijoittuu Peipsijärven äärelle Rannan kylään lähellä Tarttoa. Festivaalin esiintyjäkaartiin kuuluu virolaisten ohella myös kansainvälisiä artisteja, kuten Emma McGrath ja Lion Babe. Tarjolla on musiikin lisäksi muun muassa taidetta ja joogatunteja. https://www.visitestonia.com/en/cultural-festival-vonge Hanaa Kalle Rovanperä ja Esapekka Lappi, WRC Rally Estonia 14.-17. heinäkuuta Rallin kuninkuusluokan WRC-sarjan kauden seitsemäs kisa ajetaan heinäkuussa Virossa. Suomalaisista mukana ovat kannustavan yleisön lisäksi myös maailmanmestaruudesta kamppaileva, viime kesän Viron rallin voittoa puolustava Kalle Rovanperä ja Esapekka Lappi. Vuoden 2022 Viron MM-rallissa ajetaan kaikkiaan 24 erikoiskoetta, joiden varrella on yli 60 katsoja-aluetta. Rallin avajaisjuhlat ovat myös näkemisen ja kuulemisen arvoiset, Tarton raatihuoneen torilla esiintyy silloin Viron suosituin bändi 5MIINUST. https://www.visitestonia.com/fi/rallin-fia-mm-osakilpailu-rally-estonia Oopperaa piispanlinnassa 20.−24. heinäkuuta Meillä Savonlinna, heillä Saarenmaa! Baltian suosituin oopperafestivaali tunnelmoi tänä vuonna muun muassa Charler Gounoud’n Romeon ja Julian sekä Giuseppe Verdin La Traviatan sävelillä. Upeat kulissit oopperalle tarjoaa Kuressaaren keskiaikainen piispanlinna. https://www.visitestonia.com/fi/saarenmaan-oopperapaivat-1 Kansanmusiikkia Viljandi Folkilla, 28.−31. heinäkuuta Uneliaan pittoreski Viljandin kaupunki keskellä Viroa virkoaa aina heinäkuussa eloon, kun sen linnan mäellä järjestetään yhdet Euroopan merkittävimmistä kansanmusiikkifestivaaleista. Virolaisten artistien ohella Viljandi Folkissa mukana tänä vuonna muusikkoja niin Jamaikalta, Skotlannista kuin Etelä-Koreasta. https://www.visitestonia.com/fi/viljandin-kansanmusiikkifestivaalit Rakkauselokuvia Tartossa 1.-6. elokuuta Kaikkien aikojen romanttisimpia elokuvafestivaaleja vietetään Tartossa. 1.−6. elokuuta järjestettävä Tartuff-festivaali keskittyy ainoastaan rakkauselokuviin. Niiden esityspaikkana palvelee Tarton satumaisen kaunis raatihuoneentori, joka tarjoaa mainiot kulissit kädestä pitelemiseen ja suudelmiin. https://www.visitestonia.com/fi/tarton-rakkauselokuvien-festivaali-tartuff Musiikkia sinitaivaan alla 13. elokuuta. Järvimusiikkifestivaali järjestetään Leigossa lähellä Otepäätä 13. elokuuta. Vaikuttava ulkoilmakonsertti tarjoaa monipuolisen kattauksen niin klassista, jazzia kuin kevyttäkin musiikkia. Kolmikko sen takana – Neeme, Kristjan ja Paavo Järvi – edustavat Viron nykymusiikin ykkösnimiä ja ovat antaneet tapahtumalle myös nimensä. Festivaali on tullut tunnetuksi ainutlaatuisesta elämyksellisyydestään. Esiintymislava on rakennettu pienen järven saarelle ja tuhannet ihmiset nauttivat järven rannoilla esityksistä, joissa yhdistyvät harmoniassa musiikki, maisema, vesi ja tuli. https://www.visitestonia.com/fi/leigon-jarvimusiikki-konserttipaivat Herkkuja 175 kilometrin edestä 20.-21. elokuuta Kulinaarimatkailijan kesän kohokohta on Peipsin ruokakatu. Nimensä mukaisesti tapahtuma kokoaa lukuisia pop up -ravintoloita 175 kilometrin matkalle Peipsimaalle Vasknarvasta Saaboldaan 20.−21. elokuuta. Ideana on tarjota paikallisista raaka-aineista valmistettua ruokaa, joka heijastaa Peipsimaan monipuolista kulttuuria ja sen asukkaiden vieraanvaraisuutta. https://www.visitestonia.com/fi/peipsin-ruokakatu-175-km

Teflon Brothers on Eesti bänd Teflon Brothers ilmoitti kesäkuun alussa pitämässään lehdistötilaisuudessa tehneensä ensimmäisenä suomalaisbändinä levytyssopimuksen Viroon. Bändi ilmoitti samalla olevansa tästä lähtien virolainen bändi, eli Eesti bänd, jonka kunniaksi Suomen striimatuin trio julkaisi oman versionsa Juice Leskisen Eesti On My Mind -hitistä. Mukaan uuteen EESTI-biisiinsä Teflon Brothers kutsui Siim Liivikin, eli Märkä-Simon ja Sakari Kuosmasen. Lisäksi kappaleella vierailee virolainen Collegium Musicale -kuoro ja musiikkivideolla nähdään myös Viron menestynein cheerleading-ryhmä TalTech Cheerleaders. EESTI-video kuvattiin Tallinnassa, Pärnussa ja Tartossa. Iloinen kesähitti kolkuttelee listakärkeä ja videota on lyhyessä ajassa katsottu lähes 200 000 kertaa. Teflon Brothersin Viro-innostus on tarttuvaa, joten myös Visit Estonia ryhtyi bändin kanssa yhteistyöhön. Sen tuloksena syntyi kolmiosainen lyhytsarja, jonka bändi kuvasi EESTI-videonteon yhteydessä Viroa kiertäessään. Viro on Teflon Brothersille tuttu kohde, ja bändin jäsenet ovat viettäneet siellä aikaa muutenkin kuin töiden merkeissä. Virolaisia kesätapahtumia suosikkiartistit eivät ole vielä ehtineet kiertämään, sillä bändin kesät ovat kuluneet suomalaisilla festivaaleilla ja konserttikiertueilla. ”Ollaan vietetty paljon aikaa Virossa ja erityisesti Tallinnassa ja ollaan koko bändi rakastuttu syvästi maan tunnelmaan. Tämä kesä menee vielä Suomen festareilla keikkaillen, mutta mikäli aikaa olisi, lähtisin Viljandin folk-festivaaleille viettämään hetken vapaata. Tarton WRC-ralli on myös huikea tapahtuma, jonka ottaisimme kohteeksi. Odotamme tietty innolla myös pääsyä virolaisille kesälavoille, sillä laulumaassa bändeillä ja artisteilla on tapana viedä musiikki yleisölle mitä erikoisempiin paikkoihin. Katsotaan niitä sitten ensi kesänä”, kertoo Pyhimys. Hanketta tukee Euroopan aluekehitysrahasto.

