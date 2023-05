Viroon lisää Michelin-tähtiä, myös ensimmäinen kahden tähden ravintola

Michelin-tarkastajat ovat pitäneet Viron kulinaarista kulttuuria silmällä jo kauan. Heidän mukaansa maassa yhdistyvät Skandinavian, Keski- ja Itä-Euroopan kulttuurilliset vivahteet. Viron pitkä historia, makuperinteen monimuotoisuus, käsityötaitojen arvostus ja paikallisten raaka-aineiden kunnioitus ovatkin vaikuttaneet virolaiseen keittiöön ja sen kunnianhimoisiin nuoriin kokkeihin.

”Viime vuonna esitellyn avajaispainoksemme ansiosta yhä useammat ovat löytäneet tämän piilotetun jalokiven. Viro on todellinen kulinaarinen matkakohde ja olemme iloisia, että jo tässä toisessa oppassamme voimme jo laajentaa alkuperäistä suositusvalikoimaamme. Viro tarjoaa koukuttavan yhdistelmän makuja ja ravintolaelämyksiä, ja siellä on runsaasti kunnianhimoisia kokkeja, jotka osaavat hyödyntää paikallista alkutuotantoa. Nyt on hyvä aika mennä Viroon nauttimaan sen monipuolisesta ja kukoistavasta gastronimisesta ihmeestä. Matthias Dietherin ravintola 180°:n nyt jo saama toinen tähti on hyvä esimerkki virolaisen laadun tasosta”, kertoo The Michelin Guide -julkaisun kansainvälinen johtaja Gwendal Poullennec.

Virossa jaetaan ensimmäistä kertaa kaksi Michelin-tähteä

Tämän vuoden tähtitapahtuma on Matthias Dietherin tyylikkään 180° -ravintolan nostaminen yhdestä kahteen Michelin-tähteä. Oppaan tarkastajiin erityisen vaikutuksen teki Dietherin tiimin taito, mutta myös se, kuinka eri elementit toimivat erinomaisesti yhdessä. Ravintolan jokainen, erittäin visuaalinen annos on yhdistelmä hienoa tekniikkaa, taitoa, tyylikästä hienostuneisuutta sekä makujen ymmärtämistä.

Viime vuonna ensimmäisen tähteänsä saaneen keittiömestari Tõnis Siigurin johtama NOA Chef's Hall säilyttää statuksensa. NOA Chef’s Hall -ravintolassa Michelin-tarkastajat nauttivat onnistuneesta ja määrätietoisesta ruoanlaitosta, jonka tuloksena annokset ovat asiantuntevasti tasapainotettuja ja kaikin puolin nauttijaansa tyydyttäviä. Molemmat tähtiravintolat tarjoavat vierailleen ruokailuelämyksiä, jotka ovat kaikilta pienimmiltäkin osin erityisiä.

Viron uusi Michelin Green Star kestävään kehitykseen sitoutuneelle Soo-ravintolalle

Michelin Green Star on vuosittainen tunnustus, joka korostaa oppaan valikoimassa ravintoloita, jotka ovat alan kärjessä myös kestävien toimintatapojensa suhteen. Ne ovat ravintoloita, joissa kulinaarinen huippuosaaminen yhdistyy ympäristöystävällisiin sitoumuksiin. Esimerkillisellä toiminnallaan nämä ravintolat ovat inspiraation lähteitä paitsi ruokailijoille, myös koko ravintola-alalle.

Maidlassa sijaitseva keittiömestari Daanius Aasin vetämä ravintola Soo on uusi lisäys tämän vuoden Michelin-oppaaseen. Luonnonsuojelualueeksi muunnetulla tilalla sijaitseva intiimi ravintola käyttää paikallisia raaka-aineita ja kaikkea toimintaa ohjaa ekologinen ajattelumalli. Soo-ravintolan sitoumus kestävyyteen tunnustetaan myös Michelin Green Star -tähdellä, mikä nostaa vihreiden tähtien kokonaismäärän Virossa kahteen.

Yksi uusi Bib Gourmand

Tallinnan Tuljakista tulee Viron kuudes Michelin Bib Gourmand -merkinnän saanut ravintola. Vahvan retro-ilmeen omaavan klassisen Tuljakin ruoanlaitto sisältää luovia elementtejä, mutta sen juuret ovat syvällä Baltiassa. Annosten tekstuurissa ja maussa on runsaasti kontrasteja. Tuljak sijaitsee viehättävällä paikalla ja sen terassilta aukeavat upeat merinäkymät.

Viron viisi aiempaa Bib Gourmand -ravintolaa säilyttävät statuksensa tämän vuoden Michelin-oppaassa. Nämä ovat Viljandin lämmin ja vieraanvarainen kahvila-bistro Fellin sekä Tallinnan nelikko: hauska brasserie Härg, moderni satamabistro Lore Bistroo, Välimerestä inspiraationsa saava Mantel ja Korsten ja kausiluonteisiin, moderneihin makuihin luottava NOA.

Viron Michelin-suosituksiin neljä uutta ravintolaa

Vihreän tähden saavuttaneen Soon lisäksi Viron uuteen Michelin-oppaaseen on lisätty neljä muuta ravintolaa:

Haapsalusta Rado , joka on moderni ja suloinen bistro ja Tallinnassa sijaitsevan Radon sisarravintola

, joka on moderni ja suloinen bistro ja Tallinnassa sijaitsevan Radon sisarravintola Tallinnan Art Priori , joka loistaa ranskalaisilla​​klassikoilaan

, joka loistaa ranskalaisilla​​klassikoilaan Muhun saarella sijaitseva Pädasten kartanon Alexander , jossa harjoitetaan kunnianhimoista ruoanlaittoa

, jossa harjoitetaan kunnianhimoista ruoanlaittoa Tallinnan uudeksi trendialueeksi nousevan Põhjalan vanhan saapastehtaan Barbarea toimii päivisin leipomona ja iltaisin bistrona.

Michelin Young Chef Award debytoi Virossa

Kattavan ravintolavalikoimansa lisäksi Michelin-oppaalla on kunnia myöntää Viron ensimmäinen Nuori kokki -palkinto. Sillä korostetaan erittäin lupaavaa ammattilaista, jonka lahjakkuus ja omistautuminen työhönsä ovat tehneet Michelin-tarkastajiin erityisen vaikutuksen kuluneen vuoden aikana.

Vuoden 2023 Michelin Young Chef -palkinnon saa kokki Daanius Aas Soo-ravintolasta. Daanius Aas työskentelee Maidlan luonnonpuistossa sijaitsevan intiimin, viiden pöydän ravintolan keittiössään yksin. Hänen vahva kestävän kehityksen eetoksensa on ansainnut ravintolalle myös Michelin Green Star -palkinnon. Se yhdistettynä paikallisten tuotteiden korostamiseen ja luovaan, mutta tasapainoiseen ruoanlaittoon, tekevät hänestä todellisen virolaisen keittiön suurlähettilään.

Vuoden 2023 Michelin Guide Estonia -ravintolavalikoima pähkinänkuoressa

Suosittelulistalla kaikkiaan 34 ravintolaa, joista:

1 uusi kahden Michelin-tähden ravintola

1 yhden Michelin tähden ravintola

6 MICHELIN Bib Gourmand -ravintolaa, joista yksi on uusi

2 MICHELIN Green Star -ravintolaa, joista yksi on uusi

Viron Michelin-ravintolat

180° by Matthias Diether , kaksi tähteä (uusi)

, kaksi tähteä (uusi) NOA Chef's Hall , yksi tähti

, yksi tähti Fellin , Michelin Bib Gourmand

, Michelin Bib Gourmand Härg , Michelin Bib Gourmand

, Michelin Bib Gourmand Lore Bistroo , Michelin Bib Gourmand

, Michelin Bib Gourmand Mantel ja Korsten , Michelin Bib Gourmand

, Michelin Bib Gourmand NOA , Michelin Bib Gourmand

, Michelin Bib Gourmand Tuljak, Michelin Bib Gourmand (uusi)

Muut Michelin-ravintolasuositukset Virossa vuonna 2023

38

Alexander (uusi)

Art Priori (uusi)

Barbarea (uusi)

Cru

Fii

Fotografiska (Michelin Green Star)

Gianni

Hõlm

Horisont

Joyce

Lahepere Villa

Lee

Mere 38

Mon Repos

Moon

Paju Villa

Pull

Puri

R14

Rado

Rado (uusi)

SMAK

Soo (uusi, Michelin Green Star)

Tchaikovsky

Wicca

Lahjomaton tähtikartasto

Viron parhaat ravintolat arvioi ryhmä ammattitaitoisia, riippumattomia ja ennakkoluulottomia Michelin-tarkastajia. He ovat työssään aina ehdottoman anonyymejä ja maksavat ravintolalaskunsa aina itse. Tarkastajien ravintola-arviot perustuvat seuraaviin kriteereihin: raaka-aineiden laatuun, ruoanvalmistuksen taidokkuuteen, makujen harmoniaan, keittiömestarin omaperäisyyteen ja erinomaisen kulinaarisen laadun varmuuteen ja tasaisuuteen niin ruokalistalla, kuin testivierailuiden välilläkin.

The Michelin Guide -arviointijärjestelmä

Michelinin tarina alkoi yli 100 vuotta sitten, kun veljekset André ja Édouard Michelin perustivat maailmankuulun rengasyrityksensä ranskalaiseen pikkukaupunkiin Clermont-Ferrandiin vuonna 1889. Heillä oli selkeä visio Ranskan autoteollisuudesta jo aikana, jolloin maassa oli vasta alle 3 000 autoa. Autonkuljettajien auttamiseksi Michelin-veljekset laativat pienen punaisen ravintolaoppaan, joka sisälsi tietoja siitä, miten vaihdetaan renkaat, missä voi tankata ja missä syödä sekä levätä. Vuosikymmenien varrella veljekset huomasivat kasvavan kiinnostuksen juuri ravintolakategoriaa kohtaan ja palkkasivat avukseen arvioijaryhmän, joka vieraili ravintoloissa anonyymisti.

Vuonna 1926 ravintoloille ryhdyttiin antamaan tähtiä, joita oli alussa vain yksi. Kolmen tähden systeemi otettiin käyttöön viisi vuotta myöhemmin.

Michelin-oppaasta on tullut käytännöllisyytensä, puolueettomuutensa ja korkeiden standardiensa ansiosta ravintolaoppaiden bestseller, ja sen arvosteluja pidetään yhtenä ravintolahistorian arvovaltaisimmista lähteistä matkakohteen ja ravintolan valinnassa.

Michelin-opas (The Michelin Guide) on tähän mennessä käytössä lähes neljässäkymmenessä maassa neljällä mantereella, ja se suosittelee yli 15 000:ta arvostettua ravintolaa, joista noin viidenneksellä on Michelin-tähtiä.

Parhaat ravintolat julkistetaan vuosittain. Oppaan suurin tunnustus ovat tähdet, joita voi saada enintään kolme. Jos ravintolalle ei anneta tähtiä mutta se on silti hyvällä tasolla, se saa jommankumman ravintolaoppaan kahdesta muusta tunnustuksesta. Tunnustus perustuu vuosittaisiin puolueettomiin arviointeihin, jotka voivat lisätä tai vähentää ravintoloiden tunnustusta tai poistaa sen kokonaan.

Kolme MICHELIN-tähteä: Poikkeuksellinen keittiö, erityisen matkan arvoinen. Vain 0,9 % Michelin-oppaan esittelemästä maailmanlaajuisesta ravintolavalikoimasta on kolmen tähden arvoisia.

Kaksi MICHELIN-tähteä: Erinomainen ruoanlaitto, kiertomatkan arvoinen. 3,2 % oppaan valikoimasta maailmanlaajuisesti.

Yksi MICHELIN-tähti: Korkealaatuinen ruoanlaitto, pysähtymisen arvoinen. 17,4 % oppaan esittelemästä maailmanlaajuisesta ravintolavalikoimasta.

Bib Gourmand: hyvä ravintola, herkullista ruokaa kohtuulliseen hintaan

MICHELIN Vihreä tähti: ravintolat, jotka ovat sitoutuneimpia kestävämpään gastronomiaan.

The Michelin Guide Estonia 2023 -opas julkistettiin 25. toukokuuta 2023 Michelin Guide -sivustolla https://guide.michelin.com sekä Michelin Guide -sovelluksessa, joka on saatavilla ilmaiseksi iOS- ja Android-laitteille. Sovelluksessa käyttäjät voivat tutkia ravintoloita niiden sijaintien, keittiötyyppien tai lisäominaisuuksien avulla.

