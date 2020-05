Virpi Viinikainen S-ryhmään käyttötavarakaupan johtajaksi

ABC-mobiilin sarjapesuilla auto puhtaaksi vielä edullisemmin 29.4.2020 08:00:00 EEST | Tiedote

ABC-mobiili on kehittynyt viime aikoina yhä monipuolisemmaksi autoilijan apuvälineeksi, joka tarjoaa helppoa ja turvallista asiointia niin poikkeusaikoina kuin niiden jälkeenkin. Uusin ominaisuus on mahdollisuus ostaa useampi autopesu kerralla, jolloin yksittäisen pesun hinta on selvästi edullisempi.