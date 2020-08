Virtuaalinen saunakierros Tampereella kiinnostaa japanilaisia – ensimmäinen kierros on lähes loppuunmyyty

Suomalais-japanilaisella yhteistyöllä järjestettävät virtuaalikierrokset tutustuttavat japanilaiset maailman saunapääkaupungin löylyihin.

Japanilainen matkanjärjestäjä Eco Conscious Japan ja tamperelainen elämyspalveluyritys Saunakonkeli järjestävät japanilaisille syksyllä kolme online-saunakierrosta. Virtuaaliset kierrokset ovat lisänneet suosiostaan tasaisesti ja niiden tarjonta on lisääntynyt kevään ja kesän matkustusrajoitusten myötä.

Saunakierroksella tehdään ensin virtuaalinen matka Japanista Suomeen ja Helsingistä Tampereelle. Perillä muun muassa pyöräillään Nekalan siirtolapuutarhan saunalle ja saunotaan Rajaportin ja Rauhaniemen saunoissa. Virtuaalimatka on interaktiivinen ja elämyksellisyyttä tuodaan keskustelujen lisäksi äänimaailmalla, esimerkiksi löylyn äänillä.

Kierrokset ovat myynnissä yhden Japanin suurimman online-matkanjärjestäjän sivuilla. Kierroksen hinta on 2000 jeniä, joka on noin 17 euroa. Ensimmäinen kierros toteutetaan 21. elokuuta ja se on lähes loppuunmyyty.

– Virtuaalikierrokset ovat uusi lähestymistapa matkailuun. Digitaalisuus on päivän sana ja haluamme myös näinä aikoina tarjota ihmisille matkustamiseen liittyviä elämyksiä. Japani on Visit Tampereen tärkeä kohdemaa, jossa toimimme sauna ja Muumit kärkinä. Nämä kierrokset ovat pitkäjänteisen Japanissa tehdyn työn tulosta. Sauna kiinnostaa japanilaisia ja on mahtavaa, että heille voidaan tarjota saunaelämyksiä uudella tavalla. Katseemme ovat tulevaisuudessa ja nyt tekemämme työ lisää Japanissa kiinnostusta Tampereeseen, kertoo Visit Tampereen kumppanuuksien ja Aasian asiakkuusvastaava Mari Saloniemi.

Suomalainen saunakulttuuri kiinnostaa

Yukie Tonuma Eco Conscious Japanista kertoo, että japanilaisten keskuudessa kiinnostus suomalaiseen saunaelämykseen lisääntyy jatkuvasti.

– Haasteena virtuaalisissa kierroksissa on perehdyttää suomalaiseen saunaan ihmiset, jotka eivät koskaan ole kokeneet saunaa. Parhaan kokemuksen saavuttamiseksi teen kierroksesta mahdollisimman interaktiivisen. Äänimaailma on erittäin tärkeä osa tällä kierroksella. Erilaisia virtuaalikierroksia on Japanissa paljon, mutta minun järjestämäni kierros on ehdottomasti yksi aidoimmista, koska teen yhteistyötä tamperelaisten toimijoiden kanssa, hän sanoo.

Kahden tamperelaisen sauna-aktiivin yritys Saunakonkeli pyrkii kehittämään ja ylläpitämään hyvää saunakulttuuria Suomessa.

– Yukien kanssa suunnittelemamme virtuaaliset saunakierrokset ovat saaneet meidät inspiroitumaan uudesta tavasta välittää suomalaisen ja tamperelaisen saunakulttuurin hyviä puolia. Tampereella on maailmanlaajuisesti poikkeuksellinen kylpykulttuuri, ja aivan kuten Japanissa Sento- ja Onsen-kylpykuttuurit, se juontaa juurensa kaukaa historiasta ja on yhä eläväinen, toteavat Saunakonkelin Matti Kemi ja Juha Kumara.

