Viru-hotelliin tehdään nyt varauksia kaksinkertaisella tahdilla – kasvua vahvistamaan uusi hotellinjohtaja

Suomen ja Viron välisen matkustuksen vapautuminen kaksinkertaisti hotellivarausten määrän. Original Sokos Hotel Virussa uutta arkea rakentamaan on nimitetty hotellinjohtaja Sari Sopanen. Jatkossa Viru-hotellista halutaan tehdä koko Tallinnan keskus kokous- ja tapahtumatoimintaa kehittämällä.

Suomalaisille tuttu Original Sokos Hotel Viru saa uuden hotellinjohtajan. Sari Sopanen aloittaa tehtävässä 6.7.2020.

Sari Sopanen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, ja hänellä on pitkä kokemus sekä vähittäiskaupasta että majoitus- ja ravintola-alasta Virossa. Sopanen on aiemmin toiminut esimerkiksi Sokos-tavaratalon johtajana Tallinnassa vuosina 1996-2000, ja vuosina 2014-2020 hän toimi Pärnussa sijaitsevan Hedon Spa & Hotel -kylpylähotellin johtajana. Sopanen on Suomalais-virolaisen kauppakamarin hallituksen jäsen ja toimii vierailevana luennoitsijana Tarton yliopiston Pärnun-yksikössä.

”Viru on koko Tallinnan keskeisimpiä paikkoja, ja on suuri kunnia aloittaa näin merkittävän hotellin johtajana. Haluamme Virun ottavan paikkansa koko Tallinnan keskuksena. Nostamme kokoukset, tapahtumat, ravintolatarjonnan ja muut elämykset entistä vahvemmin perinteisen hotellitoiminnan rinnalle”, kertoo Sari Sopanen.

Original Sokos Hotel Viru on yksi Tallinnan tunnetuimpia maamerkkejä. Viru-hotelli rakennettiin suomalaisvoimin ja se oli avautuessaan vuonna 1972 Tallinnan ensimmäinen pilvenpiirtäjä. Sokos Hotellit aloitti toimintansa Virussa vuonna 2004, ja se on 516 huoneellaan edelleen Viron suurin. Yksi hotellin vetonauloista on KGB-museo. Museo toimii hotellin 23. kerroksessa huoneessa, josta Neuvostoliiton salainen palvelu KGB salakuunteli hotellin vieraita vuoteen 1991 asti.

Varaukset kaksinkertaistuneet matkustusrajoitusten poistuttua

Viru-hotellin asiakkaista noin 65% on suomalaisia, ja Viroon on voinut matkustaa Suomesta 15.6.2020 alkaen ilman rajoituksia. Omaehtoista karanteenia ei tarvita myöskään Suomeen palatessa. Heti rajoitusten poistumisen jälkeisenä päivänä Viruun tehtiin suurin määrä huonevarauksia sitten huhtikuun. Varauksia tehdään tällä hetkellä viikkotasolla yli kaksinkertainen määrä kesäkuun alkuun verrattuna.

”Tänä kesänä suomalaiset matkustavat turvallisia lähilomia, ja Tallinna on nyt erittäin hyvä vaihtoehto. Olemme huomioineet tarvittavat viranomaisohjeistukset ja näin varmistamme sekä asiakkaidemme sekä että henkilökuntamme turvallisuuden. Käyttöasteet ovat edelleen alemmat kuin aiempina kesinä, mutta kesän huoneita varataan kiihtyvällä tahdilla. Meillä näkyy vahvasti suomalaisten luottamus hotelliimme”, kertoo S-ryhmän hotelleja Suomen suurimmissa kaupungeissa, Virossa ja Pietarissa operoivan Sokotelin toimitusjohtaja Jarkko Härmälä.