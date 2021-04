Viru-hotellin johtaja Sari Sopasesta suomalais-virolaisen kauppakamarin johtaja

Jaa

Hallituksen puheenjohtajaksi valittu Sari Sopanen on suomalais-virolaisen kauppakamarin (FECC) 25-vuotisen taipaleen ensimmäinen vetovastuun ottava nainen. Sopanen on SOK:n hotelliyhtiön Sokotelin Viron yksikön toimitusjohtaja, ja hänen päätyönsä tällä hetkellä on luotsata legendaarinen Original Sokos Hotel Viru ulos koronakriisistä.

Suomen ja Viron välisen matkailun tyrehtyminen koronakriisin myötä on kolhinut pahasti Viron ja Tallinnan matkailualaa. Esimerkiksi hotellien käyttöasteet ovat olleet todella matalia. Kovia aikoja on kokenut myös erityisesti suomalaisturistien suosima Viru. Sari Sopanen muistuttaa kuitenkin, että alan kriisillä on paljon suuremmatkin vaikutukset.

– Yritystoiminta tuottaa rahaa yhteiskunnan hyvinvointiin. Mitä nopeammin yritykset saavat mahdollisuuden harjoittaa liiketoimintaansa ja kutsua työntekijöitä takaisin töihin – luonnollisesti terveysturvallisesti – sitä nopeammin myös valtion kassaan alkaa kertyä tuloja.

Nyt Sopanen odottaakin poispääsyä kriisistä sekä selkeää suunnitelmaa siitä, miten se tapahtuu.

– Hyvin suunniteltu ja viestitty exit-suunnitelma on monelle yritykselle nyt elintärkeä. Rajoituksia ei pidä jatkaa yhtään sen pidempään, kuin se on välttämätöntä.

Kesäkausi on suomalaisen ja muunkin kansainvälisen matkailun kulta-aikaa Virossa ja Tallinnassa. Virussa on totuttu jo vuosikymmeniä palvelemaan kesäkuukausina jatkuvasti lähes täyttä talollista turisteja ja siihen olisi valmius nytkin. Suomalaisia odotetaan enemmän kuin koskaan nauttimaan Viron kesästä.

– Me toimialalla olemme valmiita tekemään mitä tahansa toimintamme avaamiseksi ja asiakkaidemme turvallisuuden takaamiseksi, Sari Sopanen summaa.

Suomalais-virolainen kauppakamari on Viron suurin kansainvälinen kauppakamari, johon kuului vuoden 2020 lopussa lähes 200 jäsenyritystä. Kauppakamarin tehtävänä on jakaa jäsenistölleen yritystoimintaa liittyvää tietoa sekä valottaa talouden ja toimintaympäristön ilmiöitä. Lisäksi kamari järjestää jäsenilleen vapaamuotisia tapahtumia, joiden tarkoituksena on luoda puitteet verkostoitumiselle. Kamari pyrkii myös osaltaan vaikuttamaan toimintaympäristön kehitykseen yritystoiminnalle myönteiseen suuntaan. FECC on tiiviissä yhteistyössä Suomen suurlähetystön, Enterprise Estonian (EAS), muiden Virossa toimivien kansainvälisten kauppakamarien ja Keskuskauppakamarin kanssa sekä on mukana myös Team Finland ja FICE verkostoissa.