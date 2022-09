Viru-hotellin johtajaksi Petri Schaaf

Original Sokos Hotel Virun hotellinjohtajaksi on nimitetty kauppatieteen maisteri Petri Schaaf. Schaaf aloittaa työnsä 1.10.2022. Edelliset viisi vuotta Schaaf johti SOK:n hotellitoimintaa Pietarissa. SOK myi kaikki Venäjän liiketoiminnat kesäkuussa 2022. Aiemmin Schaaf on toiminut Finnairin globaalina myyntijohtajana.

"Viru on Tallinnan maamerkki ja tärkeä sekä suomalaisille että virolaisille. Haluan kiittää Saria hienosta työstä erittäin haastavana aikana. Odotan innolla, että pääsen tutustumaan paremmin Virun tiimiin ja asiakkaisiin", kertoo Petri Schaaf.

Virun nykyinen hotellinjohtaja Sari Sopanen siirtyy S-ryhmän ulkopuolelle. Hän aloitti tehtävässään heinäkuussa 2020.

"Olen ollut ylpeä saadessani johtaa Virun ulos koronakriisistä ja elää yhdessä tiimini kanssa Virun juhlavuotta. Haluan koko sydämestäni kiittää Virun periksiantamatonta tiimiä ja toivottaa Virulle onnea ja menestystä", sanoo Sari Sopanen.

50-vuotiaalla Virulla vahva kesä

Viru-hotelli avattiin 50 vuotta sitten 5.5.1972 ja se on toiminut vuosikymmenien ajan Viron hotellitoiminnan suunnannäyttäjänä. Juhlavuonna hotelliin avattiin uusi Day Spa -kauneussalonki ja kuntosali. Myös hotellin yhteydessä sijaitseva Viru-keskus on uudistettu. Hotellivieraat voivat nauttia keskuksen ostosmahdollisuuksista ja uuden food court -alueen palveluista saman katon alla.

Kesä 2022 sujui Virun näkökulmasta erinomaisesti.

"Suomalaiset ovat palanneet Tallinnaan. Kesällä vierasmäärät ylittivät jopa omat ennusteemme ja myös syyskuussa myynti on ollut vahvaa. Viru on kuitenkin paljon muutakin kuin vapaa-ajan kohde. Kehitämme Virua tapahtumien taloksi, ja tavoitteemme on, että Viru olisi asiakkaille ykkösvaihtoehto kokousten ja tapahtumien järjestämispaikaksi", kertoo Petri Schaaf.