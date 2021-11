Virvoitusjuomavalmistajat vähentävät sokeria juomissaan

Kansanedustajat vaativat alkoholijuomien kotiinkuljetuksen sallimista 5.3.2021 00:01:00 EET | Tiedote

Ravintolat joutuvat sulkemaan ovensa ensi viikolla. Ruuan kotiinkuljetus ja take away -annosten tilaaminen on mahdollista, mutta alkoholijuomia se ei koske. Epäkohdan korjaamiseksi 46 kansanedustajaa on allekirjoittanut lakiehdotuksen alkoholijuomien vähittäismyynnin etäostamisen ja -myynnin sallimisesta.