Voikosken vesivoimalaitokselle annettiin määräykset lyhytaikaissäännöstelystä (Itä-Suomi)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Aero Investin lentopaikalle 10.12.2020 15:24:08 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 9.12.2020 myöntänyt Aero Invest Oy:lle ympäristöluvan pienlentokoneiden ja helikoptereiden lentopaikalle. Lupa on myönnetty myös betonin ja ylijäämämaa-aineksen hyödyntämiselle lentopaikan maarakentamisessa, maarakentamisessa hyödynnettävän betonin ja lentopaikan alueelta louhittavan kiviaineksen murskaukselle, ja toiminnassa syntyvän jäteveden johtamiselle ojaan. Aluehallintovirasto on hylännyt toiminnan aloittamisluvan eikä lentopaikan rakentamista ja lentopaikkatoimintaa saa aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, jos päätökseen ei haeta muutosta valittamalla. Lupaa koskeva toiminta sijoittuu Mäntsälään Mäntsälä-Hanko -valtatien läheisyyteen. Päätös on nähtävillä aluehallintoviraston verkkosivuilla https://ylupa.avi.fi.