Voimatel osti Datasilta Oy:n

Datasillan palvelut kattavat tietoliikennepalvelut, aurinkosähkön ja sähköautojen latauksen ratkaisut sekä antennityöt ja turvapalvelut. Datasilta palvelee yrityksiä Uudellamaalla ja Lounais-Suomessa. Yrityksen päätoimipiste sijaitsee Vantaalla ja sen palveluksessa työskentelee noin 60 henkilöä.



Voimatel ja Datasilta ovat tehneet aiemmin pitkään yhteistyötä.



“Voimatelin runko- ja liityntäverkkopalvelut ovat yksi yhtiömme strategisista kasvualueista. Yrityskauppa vahvistaa merkittävästi Voimatelin kuluttaja- ja yritysasennusliiketoiminnan osaamista. Sähköautojen latauspalvelut sekä uusiutuvien energiajärjestelmien palvelut ovat myös merkittävä kasvualue”, kertoo Voimatelin toimitusjohtaja Timo Rask.



Voimatelin asiakaskohderyhmänä ovat tietoliikenneoperaattorit, laitetoimittajat ja erillisverkkoyhtiöt (esim. sähköverkkoyhtiöt). Uutena potentiaalisena asiakkuutena ovat energiajärjestelmäratkaisujen käyttäjät kuten kiinteistöyhtiöt ja teollisuus.



“Kaupan avulla Voimatel laajentaa palveluvalikoimaansa ja laajentaa palveluitaan uusille maantieteellisille alueille. Palvelusektorin ollessa pitkälti homogeeninen ainoa tapa kasvaa on erilaiset liiketoimintasiirrot. Datasillan mukana Voimatelille siirtyy paljon meillä tarvittavaa osaamista”, sanoo Voimatelin tietoverkkoliiketoiminnan johtaja Jari Keskilohko.



“Voimatelilla Datasillan henkilöstö pääsee osaksi suurempaa kokonaisuutta, joka mahdollistaa henkilöstölle uusia haasteita uralla sekä mahdollisuuden osaamisen laajentamiseen. Lisäksi energiapalveluiden osalta tämä kauppa mahdollistaa toiminnan kehittämisen seuraavalle tasolle. Meillä on kova usko ja luottamus Voimatelin toimintaan ja on hienoa päästä osaksi sitä”, mainitsee Datasillan toimitusjohtaja Antti Karjalainen.