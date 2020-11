Voitto Nordic Women In Tech -kisassa #mimmitkoodaa-voimanainen Milja Köpsille – ”Suuri tunnustus ja buustaus koko yhteisölle”

Jo yli 6000 naista mukaan tempaissut #mimmitkoodaa-ohjelma on saanut merkittävän kansainvälisen tunnustuksen. Ohjelman voimanaiseksi ja kasvoiksi noussut Milja Köpsi voitti Nordic Women In Tech -kilpailussa sarjan ”Diversity Leader of the Year”. Köpsi toi ainoana suomalaisena voiton kotiin sarjastaan, mutta ehdolla oli seitsemän muutakin ansioitunutta suomalaista teknologian vaikuttajanaista. ”Suomessa on tehty hienoa työtä. Omaa sydäntä lämmittää, että nyt palkittiin koko #mimmitkoodaa-yhteisö”, iloitsee Köpsi.

Lehdistötiedote 13.11.2020

#mimmitkoodaa-ohjelma saa jatkuvasti yhä keskeisemmän aseman suomalaisen teknologian ja teknologiaosaamisen keulakuvahankkeena. Ohjelma pokkasi jo vuosi sitten EU:n tasa-arvopalkinnon ja valittiin tänä syksynä EU:n Erasmus-ohjelmassa benchmark-esikuvaksi siitä, miten naisten mukaanlähtöä teknologiaan voi konkreettisesti edistää. Nyt #mimmitkoodaa-vetäjä Milja Köpsi palkittiin merkittävimpänä tasa-arvovaikuttajana Nordic Women In Tech -kilpailussa.

”Olemme hyvin kiitollisia tästä näkyvyydestä. Se osoittaa, että tekemämme työ on ollut tehokasta ja hyvää. Se, osoittaa, että työllämme on oikeasti vaikutusta. Se osoittaa, että emme vain puhu kauniisti, vaan saamme tuloksia aikaan. Ennen kaikkea tämä on suuri tunnustus ja buustaus koko yhteisölle. Olen todella onnellinen, meidän kaikkien puolesta”, kiittää Köpsi kaikkia mimmejä, ohjelmassa mukana olevia ohjelmisto- ja ohjelmistovetoisia yrityksiä sekä muita toimijoita ja vapaaehtoisia.

Palkinnon perusteet ovat puhuttelevat. Näin tuomaristo arvioi Köpsin työtä:

”Vaatimattomasta taustasta ponnistaen, Miljasta on tullut ääni tuhansille aikuisille naisille, jotka eivät ole koskaan saaneet tukea tai rohkaisua teknologisiin opintoihin ja työhön. Hänen esimerkkinsä on klassinen ’sinä pystyt siihen’ -tarina.”

Ansio sekä mimmeillä että yrityksillä

Naisten oma innostus on kaiken lähtökohta, alleviivaa Köpsi. Samalla hän muistuttaa, miksi innostuksen puhkeaminen kukkaan on ollut mahdollista.

”On kerta kaikkiaan mahtavaa, että ohjelmistoalan jäsenyritykset ovat lähteneet mukaan. On upeaa, että yrityksillä on ollut rohkeutta hypätä aiheeseen, joka on myös vaikea. Toimiala itse on tunnustanut, että on ollut haaste saada naisia mukaan ja lähtenyt korjaamaan tilannetta. Yritysten tuki, niiden tarjoama koulutus on mahdollistanut kaiken konkretian. Oikeat workshopit. Laadukkaan koulutuksen. #mimmitkoodaa on innostuksen, osaamisen ja hyvän tahdon liitto”, maalaa Köpsi.

Yksi yritystukijoista on ollut Accenture, jonka aktiivisuutta heijastaa peräti kahden accenturelaisen pääsy Nordic Women In Tech -voittajakandidaattien joukkoon. Riikka Uimonen oli ehdokas Advocate of the Year -sarjassa ja Olesja Hännikäinen vuoden aloitteen esittäjänä. Muita suomalaisehdokkaita olivat Tespackin perustaja Caritta Seppä, Good Sign Ltd:n perustaja Taija Engman, Enfucen co-founder Denise Johansson, Katja Karhu Accountor Finagolta sekä Islet Groupin CEO Janina Luoto Digital Leader of the Year -sarjassa.

#mimmitkoodaa-ohjelmaa johtavan Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha on innoissaan ja liikuttunut Köpsin ja koko ohjelman voitosta.

”Milja on tehnyt uskomattoman hienoa työtä kolmen vuoden ajan ohjelmamme eteen. Hän on antanut sydämensä asialle, ja kasvonsa kaikille mimmeille. En tiedä, kuinka olisi Miljaa mahtavampi vetäjä voitu tälle ohjelmalle saada. Superlatiivit loppuvat, kun yritän miettiä miten Miljaa ja tätä voittoa nyt kuvaisi”, hehkuttaa onnellinen Roiha.

”Samalla olen todella iloinen koko ohjelmistoalan ja laajemminkin teknologiasektorin puolesta. Se, että näin monta osaavaa ja vaikuttaa suomalaisnaista pääsi tiukassa kisassa finaaliin kertoo laajasti siitä, miten hienoa työtä Suomessa tehdään, ja millaisia huippunaisia meillä työskentelee teknologian parissa. Ensi vuonna vielä enemmän palkintoja, suomalaisten naisten ja koko toimialan upea työ kantaa”, kiittää Roiha.

Köpsi haluaa niinikään katsoa eteenpäin.

”Julkinen huomio tarkoittaa, että voimme saada entistä enemmän aikaan. Meillä on entistä parempi mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntaan. Tavoitamme yhä enemmän naisia, joita voimme yhdessä auttaa eteenpäin”, visioi Köpsi.

