Von Hertzen Brothers ja Luonnonperintösäätiö käynnistävät Blue Forest -kampanjan metsäalueen hankkimiseksi ja suojelemiseksi

Von Hertzen Brothersin tulevan levyn ensimmäinen single ja video All of a Sudden, You're Gone on nyt julki 28.1.2022

Von Hertzen Brothersin 18. maaliskuuta ilmestyvän Red Alert in the Blue Forest -albumin ensimmäinen single All of a Sudden, You’re Gone on julkaistu tänään perjantaina 28.1. Kappale on kuunneltavissa ja ladattavissa kaikissa suoratoistopalveluissa. Hylätyssä tehtaassa satapäisen avustajajoukon kanssa talvella kuvattu video kysyy, pitäisikö meidän harjoittaa enemmän menetyksen ja kuoleman pohtimista etukäteen, jotta osaisimme elää syvemmin ja toisillemme rohkeammin, tässä ja nyt.