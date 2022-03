Von Hertzen Brothersin kahdeksas albumi Red Alert in the Blue Forest kaupoissa tänään

"Koskaan ei ole ollut näin outo ja epäuskoinen olo julkaista levyä kuin tänään, tässä ajassa. Maailma on niin monella tapaa liekeissä. Ja juuri tätä levymme käsittelee: palamista ja tuhoutumista, huolta, menetystä ja luopumista. Ja toisaalta myös rauhan tärkeyttä ja kaipuuta harmoniaan. Lisäksi tuntuu käsittämättömältä, että nyt pandemiasta johtuvien viivytysten jälkeen julkaisu ylipäätään lopulta tapahtuu ja ihmiset saavat vihdoin uutta VHB:tä kuultavaksi. Olo on siis mukavan sekava!", laulaja Mikko von Hertzen kiteyttää bändin ajatukset levyn julkaisusta.

Kunnianhimoisena ja tinkimättömänä tunnetun yhtyeen kapasiteetti kuuluu uuden levyn tunnelmissa koko laajuudessaan ja häpeilemättömän eeppiset, kappaleiden sisälläkin voimakkaasti elävät opukset soivat varmemmin ja kauniimmin kuin koskaan. Albumilta julkaistiin aiemmin vain single All of a Sudden, You're Gone, Kie von Hertzenin ohjaaman koskettavan videon saattelemana. Kappale on hyvä esimerkki albumin bändille itselleenkin uudenlaisesta musiikillisesta spektristä, alkaen aloitusbiisi Day of Reckoningin voimasta, jatkuen levyn päättävän Disappear There -laulun herkkyyteen. Red Alert in the Blue Forest onnistuu – ei vain siksi, että se kuulostaa tuoreelta vaan myös siksi, että se tallentaa hetken, joka on aito ja totta. Levyn elementit ovat rohkeita ja maanläheisiä, ajoittain levottomia ja syystäkin huolissaan kantaessaan aikamme henkistä painolastia.

Juuri orgaanisen monimuotoisuutensa ja esimerkiksi luonnon ja ihmiskunnan selviytymiseen liittyvien teemojensa vuoksi Red Alert in the Blue Forest -albumi muuntui jo ennen ilmestymistään muun muassa kuvataiteeksi ja konkreettiseksi luonnonsuojelu- ja ilmastoteoksi, kun Von Hertzen Brothers ja ​​Luonnonperintösäätiö käynnistivät helmikuussa eteläsuomalaisen metsäalueen hankkimiseen ja suojelemiseen tähtäävän Blue Forest -kampanjan. Kampanjan varainkeruun kulmakiveen, Blue Forest -taidehuutokauppaan ja -näyttelyyn osallistui 12 nimekästä suomalaista kuvataiteilijaa, joista kukin teki levyn kappaleen innoittamana taulun. Teokset ovat nähtävillä 14.3.-31.3. Helsingin Kalliossa Ravintola Rytmissä ja ne myydään maaliskuun 2022 loppuun mennessä Luonnonperintösäätiön hallinnoimalla online-huutokaupalla. Taideteokset ovat nähtävillä myös virtuaalisessa galleriassa, jonka on toteuttanut helsinkiläinen Arilyn Oy.

Blue Forest -näyttelyn taideteokset ovat tehneet Ville Tietäväinen, Samuli Heimonen, Heikki Willamo, Manuela Bosco, Jarmo Kukkonen, Milla Paloniemi, Sampsa Sarparanta, Rosa Liksom, Katariina Souri, Minna Pyykkö, Jaakko Mattila ja Markku Hakuri.

Red Alert in the Blue Forest -albumi on saatavilla hyvinvarusteilluista levykaupoista CD- ja tuplavinyyliformaateissa sekä digitaalisena kaikista suoratoistopalveluista. Levynjulkaisukiertueen liput ovat myynnissä.

Red Alert in the Blue Forest -albumista sanottua:

"Jättimäisiä, kaikkeuksia sisältäviä kappaleita."

– 10/10, PowerPlay Rock & Metal Magazine -lehti 3/22

"Ehdokas vuoden parhaaksi albumiksi." – 9/10 Sweden Rock -lehti, 3/2022

"Tyrmäävän laaja-alainen albumi." – 9/10 Stone Prog -lehti 3/2022

"Tähän mennessä vuoden paras albumi." – Powermetal.de, 3/2022

“Aikainen ehdokas vuoden parhaaksi albumiksi.” – Prog-lehti, 3/2022

"Loistava." – Louder-lehti, 3/2022

Red Alert Tour -levynjulkaisukiertue:

26.03.22 ESPOO Tapiolasali

01.04.22 LAPPEENRANTA Nuijamies

02.04.22 KOUVOLA House Of Rock

08.04.22 TAMPERE Olympia

09.04.22 VAASA WsArena

14.04.22 JYVÄSKYLÄ Lutakko

15.04.22 JOENSUU Kerubi

16.04.22 KUOPIO Sawohouse Underground

22.04.22 HELSINKI Tavastia

29.04.22 TURKU Teatro

11.05.22 BRISTOL Thekla

12.05.22 NOTTINGHAM Rescue Rooms

13.05.22 LONDON The Underworld

15.05.22 BUCKLEY Tivoli

16.05.22 NEWCASTLE Trillians Rock Bar

17.05.22 GLASGOW Slay

18.05.22 HUDDERSFIELD The Parish

19.05.22 WOLVERHAMPTON KK’s Steel Mill

29.09.22 ZOETERMEER De Boerderij

30.09.22 BAARLO Prog Power Europe

Lippulinkit ja lisätiedot keikoista:

Lisää keikkoja kesälle ja syksylle julkaistaan myöhemmin.

Von Hertzen Brothersin keikat:

Ari Koskinen ari@fullsteam.fi ja Toni Ritonen toni@fullsteam.fi

Lisätiedot Blue Forest -taidenäyttelystä ja -huutokaupasta:

www.luonnonperintosaatio.fi

Blue Forest -huutokauppa

Blue Forest -virtuaaligalleria

Lisätiedot virtuaaligalleriasta:

Otso Kähönen +358 50 5384178 otso@arilyn.fi

Kaikki Von Hertzen Brothers -linkit