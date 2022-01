Von Hertzen Brothersin tulevan levyn ensimmäinen single ja video All of a Sudden, You’re Gone on nyt julki

Yli seitsemänminuuttisen All of a Sudden, You're Gone -kappaleen musiikki kasvaa akustisesta balladista sinfoniaaniseen loppuhuipennukseen ja sanoitus kertoo menettämisestä, sen pelosta – ja pelon kääntämisestä voimaksi. Joulukuussa 2021 kuvattu, musiikkia ja lyriikkaa vahvasti kuljettava video on nyt katsottavissa täällä. Single ja kitaristi Kie von Hertzenin ohjaama video raottavat tulevan levyn maailmaa: luvassa on aikaa kestävää taidetta, tunteiden koko kirjo.

Kie von Hertzen kertoo All of a Sudden, You’re Gone -videon synnystä:

“Kuvasimme videon upeassa hylätyssä tehdasmiljöössä läntisellä Uudellamaalla joulukuun puolessa välissä, vuoden pimeimpään aikaan. Luonnonvaloa oli vain 5 tuntia päivässä, sähköä ei lainkaan ja pakkasta pahimmillaan -15°C astetta, joten haastetta riitti 5 päivää kestäneissä kuvauksissa. Alueen yllä leijui kappaleeseen täydellisesti sopiva, poikkeuksellisen vahva surumieleinen henki ja sen lukuisat erilaiset, mittasuhteiltaan valtavat tilat toimivat räjähtäneisyydessään kontrastina laulun pehmeälle ja intiimille alakulolle. Välillä jopa tuntui kuin tehdas olisi laulanut kappaleen mukana, kun öinen tuuli ulvoi sen repaleisissa kattopelleissä ja rikotuissa ikkuna-aukoissa. Videon keskiössä on veljesten koolle kutsuma kuvitteellinen seremoniallinen tilaisuus, jossa hautajaiskuvastoa hyödyntäen, suuren ihmisjoukon kanssa suoritamme rituaalinomaisesti etenevän "kuoleman leikin", eräänlaisen ryhmäterapiasession. Miltä tuntuisi jos joku jota rakastat, lapsi, puoliso, äiti, isä tai ystävä nyt yhtäkkiä katoaisi ja olisi lopullisesti poissa? Video on siis ikiaikaisen kysymyksen äärellä: Voisiko alati läsnäoleva menettämisen, kadottamisen ja kuoleman mahdollisuus ollakin voimavara, joka auttaisi meitä elämään ja olemaan enemmän läsnä hetkessä, vaalimaan meille tärkeitä asioita ja rakkaita ihmisiä juuri tässä ja nyt?”

Red Alert in the Blue Forest -tupla-albumin biisilista:

1 - Day Of Reckoning

2 - Blue Forest

3 - The Promise

4 - All of a Sudden, You’re Gone

5 - Peace Patrol

6 - Pirates of the Raseborgian

7 - Anil

8 - Elbowed

9 - Northern Lights

10 - Söderskär

11 - Disappear There

Ennakkotilaajille on tarjolla erilaisia albumipaketteja ja vinyylistä tehdään myös 1000 kappaleen rajoitettu painos punaisella ja sinisellä vinyylillä. Spesiaalituplavinyyliä ei paineta enää painoksen loppuessa lisää. Ennakkotilausvaihtoehdot ovat nähtävillä ja tilattavissa täältä.

Red Alert Tour -kiertueen Suomen kaupungit, paikat ja päivämäärät:

26.03.22 ESPOO Tapiolasali

01.04.22 LAPPEENRANTA Nuijamies

02.04.22 KOUVOLA House Of Rock

08.04.22 TAMPERE Olympia

09.04.22 VAASA WsArena

14.04.22 JYVÄSKYLÄ Lutakko

15.04.22 JOENSUU Kerubi

16.04.22 KUOPIO Sawohouse Underground

22.04.22 HELSINKI Tavastia

29.04.22 TURKU Teatro

