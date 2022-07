Voodoo Entertainment tukee nousevia tähtiä

Levy-yhtiö ja Varsinais-Suomessa toimiva esiintyjävälitys Voodoo Entertainment on intohimoinen nousevien artistien edustaja.

Niin levyjen julkaisu diginä ja fyysisenä, fanituotekauppa, keikkamyynti sekä muut promootiopalvelut kuuluvat kaikki Voodoon repertuaariin.

Yritys on ollut toiminnassa tällä saralla vuodesta 2019 lähtien. Korona-aika jarrutti toimintaa muutaman vuoden, mutta nyt keikkamyyntikin on alkanut taas vetää.

"Esiintyjävälityspalvelut syntyivät karuun ympäristöön pandemian keskelle, mutta Siperia opettaa ja uskomme, että kovat ajat ovat tehneet yrityksestä vain entistä sitkeämmän", johtaja Mike Van Dola tähdentää.

All-in nouseville nimille

Voodoo Entertainment auttaa jäseniään kaikin mahdollisin tavoin aina laitteistoasioista manager-työhön ja mentaalivalmentamiseen asti. Yhtiön listoille pääsevät yhtyeet valitaan tarkoin; mikäli johto ei aisti esiintyjästä tähtipotentiaalia, se jää ulkopuolelle. Näin ollen Voodoo pyrkii tarjoamaan vain priimaa. Kun artistien asenteeseen ja lahjoihin todella uskoo, tekee se helpoksi täysimittaisen panostamisen asioiden eteen.

Tällä hetkellä kovin kulmakerroin on yhtyeillä Atomic Berries, KabukiDrop ja K Koster. Nämä kaikki ovat Turusta ponnistavia yhtyeitä ja paikallisuus onkin suuri tekijä yhteistyön taustalla.

Atomic Berries luo teknoa valtavirran lähestyttävässä muodossa. Kappaleet hipovat eurodancea ja 90-luku on kuuntelijoiden mukaan vahvasti läsnä. KabukiDrop taiteilee trashin ja punkin välimaastossa ja jäsenistön vahva palo tekemiseen käy ilmi mm. energisistä live-keikoista.

K Koster on kolmikosta ehkä potentiaalisin lähiaikojen yllättäjä. Kiertelemätöntä, suomalaisesta arkielämästä ja melankoliasta rehellisesti musiikkiinsa ammentava mies tulee soimaan radioaalloilla vuoden sisään. Voi olla niinkin, että Voodoo jää jopa liian pieneksi tekijäksi, kun oikea vaihde asettuu silmään lähitulevaisuudessa.

"Tiedostamme oman asemamme. Levy-yhtiö on vielä itsekin kasvuvaiheessa, ja jos jokin artisteista kasvaa yhtiötä nopeammin, ohjaamme sen mieluusti suurempien tahojen huomiin", Van Dola täsmentää.

Listoilla myös kokemusta

Hiljattain Voodoo julkaisi Pääkkösten jälkimainingeissa 90-luvulla toimimeen EKV-bändin nimikkolevyn. Nauhat olivat unohduksissa 30 vuotta, kunnes yhtye päätyi julkaisemaan ne Voodoon alla tänä kesänä.

Esiintyjävälityksen puolella kokeneita nimiä on tarjolla. Rock-yhtye F♥cking Hippies on perustettu 80-luvulla, Pickles2000:n hihassa on yli 700 cover- kappaletta, ja perhebändi Villain's Inn koostuu kahden sukupolven muusikoista.

Muutenkaan noviiseja ei yhtiön listoilla ole. Vaikka bändi olisikin nuori, löytyy sen taustalta usein eri vuosikymmenillä musiikkia harjoittaneita artisteja.

Asiakkaat tyytyväisiä

Voodoo Entertainmentin esiintyjävälityspalvelut erottuvat markkinoista vankan takuun avulla. Kaikkia yhtiön kautta hankittujen live-esiintyjien kohdalla on voimassa täysi rahat takaisin -takuu.

Mikäli asiakas ei ole tyytyväinen saamaansa palveluun, koko lasku hyvitetään.

"Voin ylpeänä todeta, että vielä emme ole joutuneet hyvittämään ainoatakaan esitystä, mutta sehän on nimenomaan se syy, miksi tällaisen tarjouksen pystymme ensisijaisesti asettamaankin", Van Dola tuumaa.

Lisätiedot:

https://voodooentertainment.net/

https://voodoodj.fi/

https://voodoolive.fi/



Haastattelut:

Mike Van Dola (mike@voodooentertainment.net)