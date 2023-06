VR avaa juhannukseksi uniikin junayhteyden Raumanmeren Juhannukseen

VR on yhdessä Väyläviraston kanssa tehnyt järjestelyitä, jotta Rauman vanha asema voidaan ottaa tilapäiseen matkustajakäyttöön. Varsinaista matkustajalaituria asemalla ei enää ole, joten juhannusjunia varten on varauduttu lisäportailla, jotta siirtyminen junaan ja junasta pois sujuu turvallisesti. Järjestelyt saatiin valmiiksi kesäkuun puolella ja liput Rauman juhannusjuniin ovat nyt myynnissä.

”Viime kesänä järjestimme oman tapahtumajunan Jukolan viestiin Mynämäelle, jossa ei normaalisti pysähdy junaliikennettä. Palaute ja kokemukset viime kesältä olivat hyviä, joten on hienoa, että voimme tänäkin kesänä tarjota tilapäisiä lisäjunavuoroja kesätapahtumiin ja hyödyntää vanhoja seisakkeita”, kertoo uuden liikenteen johtaja Juho Hannukainen.

Rauman juhannusjunien aikataulut ovat:

to 22.6. IC 645 Tampere – Rauma klo 11.15–13.04

su 25.6. IC 48 Rauma – Tampere klo 13.05–14.55

Menomatkalla junan pysähdyspaikat ovat Vammala ja Kokemäki. Sunnuntain paluujuna pysähtyy ensimmäisen kerran Tampereella ja jatkaa matkaa Helsinkiin, jonne juna saapuu klo 16.35. Molempiin junavuoroihin on Tampereella hyviä vaihtoyhteyksiä eri suunnista.

Junalla pääsee lukuisiin kesätapahtumiin

Tulevana viikonloppuna VR on järjestänyt runsaasti lisävuoroja Hyvinkään Rockfestin ajalle 8.–10.6. Lähiliikenteessä on 11 lisävuoroa, jotka palvelevat Rockfestin kävijöitä Helsingin, Tampereen ja Lahden suuntiin. Kaukoliikenteen Rockfest-lisäjunat liikennöivät torstaina, perjantaina ja lauantaina Helsingin ja Tampereen suunnilta. Jokaisena päivänä menojunissa on mahdollisuus vaihtaa ranneke jo junassa, jolloin Hyvinkäällä pääsee siirtymään suoraan festarialueelle.

Rockfest ja kaukoliikenteen lisävuorojen aikataulut 8.–10.6.:

Meno: Tampere – Hyvinkää klo 12.55–14.32

Meno: Helsinki – Hyvinkää klo 13.50–14.18

Paluu: Hyvinkää – Tampere klo 2.36–3.54

Paluu: Hyvinkää – Helsinki klo 2.30–3.13

Kesäksi on tarjolla myös lukuisia urheilutapahtumia ja kesäfestareita varten järjestettyjä junavuoroja. Junaliput näille lisävuoroille ovat jo myynnissä: