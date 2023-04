VR lisäsi kesäksi junayhteyksiä ja pyöräpaikkoja Turun seudulle – vilkas pyörämatkailun sesonki edessä

VR on lisännyt Kupittaan aseman ja Helsingin välille useita uusia junavuoroja. Lisäykset tulivat liikenteeseen 26.3. alkaen. Väyläviraston ratahankkeen vuoksi junat eivät pääse liikennöimään Helsingin suunnasta Turun asemalle saakka, vaan tilapäisenä pääteasemana toimii Kupittaa vuoden 2024 loppuun saakka.

”Olemme iloisia siitä, että Turun yhteyksiin vaikuttavasta ratatyöstä huolimatta junamatkojen kysyntä Helsingin ja Kupittaan välillä on pysynyt hyvällä tasolla ja pystyimme kasvattamaan vuorojen määrää niin arkisin kuin viikonloppuisinkin”, toteaa VR:n suunnittelujohtaja Juho Hannukainen.

Lista uusista vuoroista:

ma–to klo 12.36–14.25 Helsinki–Kupittaa (Turku)

ma–to klo 13.31–15.23 Kupittaa (Turku)–Helsinki

lauantaisin klo 14.36–16.25 Helsinki–Kupittaa (Turku)

lauantaisin klo 14.31–16.23 Kupittaa (Turku)–Helsinki

sunnuntaisin klo 15.36–17.25 Helsinki–Kupittaa (Turku)

sunnuntaisin klo 18.31–20.23 Kupittaa (Turku)–Helsinki

Ratatöiden vuoksi VR korvaa kesän aikana muutamina yksittäisinä päivinä busseilla myös Turun ja Tampereen välisiä junavuoroja joko kokonaan tai osan matkasta. Lisäksi Helsingin suunnasta tuleville VR tarjoaa korvaavan bussiyhteyden Kupittaalta Turun satamaan. Pyörän kanssa matkustavien on hyvä huomioida, että korvaavassa bussissa ei voi kuljettaa pyörää. Junien ja laivojen aikataulut on kuitenkin yhteensovitettu niin, että Kupittaan asemalta ehtii reittioppaan aikataulujen mukaisesti siirtyä satamaan myös pyöräilemällä.

Junien korvaavat bussiyhteydet ja niiden aikataulut näkyvät VR:n matkahaussa jo lippua ostaessa. Tarkempaa tietoa korvaavista bussiyhteyksistä ja bussien lähtöpaikoista löytyy osoitteesta www.vr.fi/korvaavat-bussit.

Junalla hiilineutraalisti kesän pyörämatkakohteisiin

Kesä on perinteisesti vilkasta pyörämatkailun sesonkia Turun seudulla, joka on suosittu lähtöpaikka pyöräretkelle saaristoon tai laivalla Ahvenanmaalle. VR on lisännyt osaan Helsinki–Kupittaa-reitin junista kesäksi yöjunista tuttuja pyörä- ja tavaravaunuja, jolloin junassa voi parhaimmillaan olla jopa 13 pyöräpaikkaa.

“Pitkänä ja luonnoltaan monipuolisena maana Suomi on pyörämatkailijan aarreaitta. Pyörämatkailun hienous on siinä, että se sopii lähes kaikille, eikä siihen tarvitse kalliita varusteita tai huippukuntoa. Pyörämatka voi onnistua jopa ilman omaa pyörää, sillä monissa kaupungeissa matkan rautatieasemalle voi taittaa kaupunkipyörällä, ja määränpäässä nähtävyyksiin voi tutustua kohdekaupungin omilla kaupunkipyörillä”, sanoo Pyörämatkailukeskuksen koordinaattori Heli Laukkanen.



Reitti- ja kohdeinspiraatiota sekä vinkkejä pyöräilymatkan suunnitteluun löytyy Bikeland.fi-sivustolta. Suosikkikohteet eri puolilta Suomea voi yhdistää näppärästi yhdeksi seikkailuksi VR:n lomalipulla, jolla voi junailla rajattomasti ympäri Suomea valitsemansa voimassaoloajan sisällä.