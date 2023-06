VR nimittää Kia Haringin viestinnästä, yhteiskuntasuhteista ja vastuullisuudesta vastaavaksi johtajaksi

Kia Haringilla on monipuolinen ja pitkä kokemus kansainvälisten pörssiyhtiöiden viestinnästä, markkinoinnista ja vastuullisuudesta mm. energia- ja teknologiasektoreilta. Haring siirtyy VR:lle Tietoevryn viestintä-, brändi- ja vastuullisuusjohtajan tehtävästä, jossa hänellä on ollut keskeinen rooli yhtiön uudistumisen ja muutoksen edistämisessä. Haring on toiminut yhtiössä useissa viestinnän ja markkinoinnin johtotehtävissä vuodesta 2006 alkaen. Aiemmin Haring on työskennellyt viestintä- ja markkinointitehtävissä Fortumilla ja Wärtsilässä. Kia Haring raportoi VR:n toimitusjohtaja Elisa Markulalle.

"Toivotamme Kia Haringin tervetulleeksi VR:lle. Uskon, että Kian vahva kokemus teknologia-alalta – muutosviestinnästä, kulttuurin ja maineen rakentamisesta ja vastuullisuuden roolista liiketoiminnan keskiössä – on tervetullut lisä VR:n uudistumismatkalle", sanoo toimitusjohtaja Elisa Markula.

"On hienoa päästä mukaan tämän perinteikkään yhtiön merkitykselliselle matkalle edistämään kestävämpää ja sujuvampaa liikkumista, jolla vaikutetaan paitsi tuhansien kansalaisten arkeen - myös ilmastonmuutoksen hillitsemiseen", sanoo Kia Haring.