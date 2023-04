VR Sverigen toimitusjohtajaksi Ruotsiin Johan Oscarsson

Johan Ocarssonilla on noin 25 vuoden kokemus rautatiealalta, joista viimeiset hieman yli kolme vuotta hän on toiminut Strukton Rail AB:n toimitusjohtajana. Strukton on Ruotsin suurin yksityinen rautatieurakoitsija.

"VR:llä on Ruotsissa edessään innostava näkymä, jossa henkilöstön vahvan sitoutumisen avulla voimme kasvaa kannattavasti ja jatkaa ensiluokkaisen laadun toimittamista asiakkaillemme. Olen vakuuttunut siitä, että Johan Oscarsson on oikea henkilö johtamaan tätä työtä", sanoo VR:n toimitusjohtaja Elisa Markula.

"Odotan todella innolla, että pääsen VR:lle ja voin yhdessä muun tiimin kanssa jatkaa VR:n kehittämistä entistäkin upeammaksi yritykseksi", Johan Oscarsson sanoo.

Johan Oscarsson aloittaa uudessa työssään elokuussa 2023. Väliaikaisena maajohtajana Ruotsissa toiminut Topi Simola palaa sen jälkeen päätoimisesti johtamaan VR:n City Traffic -liiketoimintayksikköä, johon VR:n Ruotsin liiketoiminnat kuuluvat.