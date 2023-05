VR:n uudet dieselveturit tositoimiin tavaraliikenteessä

Kaupallinen liikenne uusilla dieselvetureilla on alkanut Kolarin raakapuuliikenteessä. Ensimmäinen kaupallinen uuden dieselveturin vetämä juna liikennöitiin Kemistä Kolariin keskiviikkona 3. toukokuuta. Stadler Rail Valencialta VR:n omistukseen on siirtynyt nyt virallisesti viisi Dr19-veturia.

”Dieselveturit ovat käyneet läpi laajan testiohjelman ja ovat nyt valmiina kaupalliseen liikenteeseen.Veturit tulevat pääosin tavaraliikenteen käyttöön ja niiden vetokyky on noin tehokkaampi kuin vanhoissa vetureissamme. Juna on ylivoimaisesti vähäpäästöisin liikennemuoto, mutta olemme sitoutuneet päästöjen vähentämiseen entisestään. Uuteen veturiin on toteutettu useita ilmastoystävällisiä ominaisuuksia ja erityisesti sen pienhiukkaspäästöt ovat vain murto-osa verrattuna vanhaan dieselkalustoomme”, VR:n liikenne- ja turvallisuusjohtaja Ilkka Heiskanen kertoo.

Veturit ovat kokonaisuutena uusinta rautatietekniikkaa, joten testiohjelma on pitänyt sisällään vaihtotyöajoja ratapihoilla sekä koeajoja erilaisilla junakokoonpanoilla, eri rataosuuksilla sekä keliolosuhteissa. Veturia tullaan kehittämään vielä lisää kaupallisen liikenteen alettua.

Toimitusvarmuutta, turvallisuutta ja vähäpäästöisempiä kuljetuksia

Dr19-veturilla on merkittävä rooli tavaraliikenteen kuljetuksissa. Moderni dieselveturi mahdollistaa junakokojen kasvattamisen ja yhä ilmastoystävällisemmät kuljetukset. Veturit ovat tehokkaampia, luotettavampia ja turvallisempia sekä mahdollistavat asiakkaille yhä parempaa toimitusvarmuutta ja vähäpäästöisempiä kuljetusketjuja. Veturin uudet ominaisuudet mahdollistavat myös toimintamallien kehittämisen.

”Kehitystyön lähtökohtana ovat aina asiakastarpeet. Niiden perusteella suunnitellaan myös se, miten uuden veturin ominaisuudet saadaan parhaiten hyödynnettyä. Esimerkiksi vaihtotöissä löytyy tarvittaessa enemmän tehoa ja isompia kokoonpanoja voi siirtää entistä vaivattomammin. Uuden veturin rakenne on suunniteltu niin, että dieselin tilalle voidaan tulevaisuudessa vaihtaa ilmastoystävällisempi energianlähde, kun markkinoille saadaan riittävän kilpailukykyisiä ja toimintavarmoja vaihtoehtoja", VR:n logistiikkajohtaja Eljas Koistinen sanoo.

Dieselvetureille on edelleen tarvetta, sillä Suomen rataverkosta on sähköistetty vasta hieman yli puolet. VR pyrkii maksimoimaan sähkövedon määrän, mutta sähkön rinnalle tarvitaan jatkossakin myös muuta käyttövoimaa.

Ensimmäinen Dr19-veturi saapui Suomeen testeihin helmikuussa 2022. Vetureita saapuu Suomeen vaiheittain ja koko 60 veturin kalustoerä toimitetaan vuoteen 2026 loppuun mennessä. Dr19-veturit korvaavat hiljalleen vanhenevat dieselveturit, jotka yltävät noin 40–60 vuoden ikään ja ovat jo ylittäneet tavanomaisen elinkaarensa.