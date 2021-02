Vuoden 2020 asuntokauppamäärät ja keskineliöhinnat ovat nyt nähtävissä postinumeroittain ja asuntotyypeittäin Kiinteistömaailman verkkopalvelusta

Laulaja-lauluntekijä Vilma Alina teki Kiinteistömaailmalle kappaleen välittämisestä 15.1.2021 15:30:00 EET | Tiedote

Tänään julkaistava Vilma Alinan kappale Mä välitän on kunnianosoitus välittämiselle kaikissa sen merkityksissään. Kiinteistömaailman kanssa yhteistyössä syntynyt kappale on Vilma Alinan sanoitus, ja sen on tuottanut Vilma Alinan luottotuottaja Ilkka Wirtanen, jonka kanssa Vilma myös sävelsi kappaleen.