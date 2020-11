Vuoden 2020 Fotofinlandian voittajaksi nousi Johanna Sjövall kuvasarjalla Magic of Horses

Porilaisen Johanna Sjövallin taianomainen kuvasarja Magic of Horses voitti Suomen suurimman valokuvakilpailun 10 000 euron pääpalkinnon. Ammatti- ja harrastajavalokuvaajille suunnatun Fotofinlandia 2020 -kilpailun voittajat julkistettiin tänään palkittujen kuvien näyttelyavajaisissa Ideaparkissa Lempäälässä. Fotofinlandian tuomaristo luonnehti tämän vuoden loppukilpailuun valittuja kuvia laadultaan erittäin korkeatasoiseksi ja visuaaliselta tarinankerronnaltaan inspiroiviksi ja moderneiksi.

Julkaisuvapaa 3.11. 2020, klo 12.30 - Tuomariston mukaan päävoittaja ja muut kilpailun seitsemässä eri sarjassa palkitut kuvaajat edustivat kisassa kansainvälisestikin valokuvauksen huipputerävää osaamista ja luovuutta. Tämän vuoden kilpailussa suosituimman genren, luontokuvauksen, lisäksi nousussa olivat henkilö- ja ihmiskuvaus.

Kilpailuun osallistunut ensikertalainen voittajaksi

Johanna Sjövall aloitti ammattikuvaajana vuonna 2006 ja on voittanut useita alan tunnettuja kotimaisia ja ulkomaisia kilpailuja. Hän on suorittanut valokuvaajan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ja alan arvonimistä hänellä on muun muassa Suomen ammattivalokuvaajien myöntämä mestarinarvo. Fotofinlandia-kilpailuun hän osallistui ensimmäistä kertaa Magic of Horses -kuvasarjallaan.

”Olen todella onnellinen voitosta, sillä tämän kuvasarjan syntyminen on ollut minulle pitkä intohimoprojekti. Olen ratsastanut lapsesta saakka ja ensimmäinen ammattini oli ratsastuksenopettaja. Myöhemmin valokuvaajana mielessäni alkoi kyteä visio, jossa halusin tuoda esiin sekä hevosiin liittyvää unenomaista mystiikkaa että niille eläiminä luonteenomaista herkkyyttä ja voimaa”, Johanna Sjövall kertoo.

”Tämä Fotofinlandia-kilpailuun lähettämäni Magic of Horses -sarja on osa isompaa kokonaisuutta, jonka tekeminen kesti useamman vuoden. Ennen kuin kaikki palaset loksahtivat paikalleen, kävin läpi monta oppipolkua liittyen tekniikkaan, tyyliin ja siihen, mitä hevosten ainutlaatuisuudesta halusin välittää katsojalle”, Sjövall jatkaa.

Tuomaristo perusteli voittajavalintaansa seuraavasti: Johanna Sjövallin kuvat ovat yhtä suurenmoisia ja vaikuttavia kuin hänen kuvauskohteeksi valitsemansa hevoset. Yksittäiset kuvat ja niihin taidokkaasti vangitut hetket muodostavat kokonaisuutena mieleen jäävän tarinan, joka ansaitsi ykkössijan tiukassa kilpailussa.

Fotofinlandia 2020 -kilpailussa palkitut

Fotofinlandia 2020 -kilpailussa on kilpailun pääpalkinnon lisäksi seitsemän sarjaa, joihin sekä harrastaja- että ammattivalokuvaajat ovat voineet osallistua. Nämä kategoriat ovat portfolio (kuvasarja), luontokuva, lehtikuva, mainoskuva, muotokuva, taidekuva ja kuvituskuva.

Johanna Sjövallin voittaman pääpalkinnon lisäksi kilpailussa menestyi Onni Wiljami Kinnunen Limingasta, joka voitti kaikki Mainoskuvat-sarjan kolme palkintoa ja joka palkittiin myös kolmessa muussa kilpailusarjassa.

Portfolio-sarjan voitti kilpailun pääpalkinnon voittanut Johanna Sjövall. Toiselle ja kolmannelle sijalle tulivat Suvi Sievilä Espoosta ja Juhamatti Vahdersalo Orivedeltä.

Luontokuva-sarjan voittajaksi tuomaristo valitsi Risto Raunion Naantalista, jonka kuvat palkittiin sekä ensimmäisellä että toisella sijalla. Kolmannelle sijalle tuli Petri Pietiläinen Helsingistä.

Lehtikuva-sarjan voitti Jetro Stavén Helsingistä, toiselle ja kolmannelle sijalle tulivat Vesa Tyni Turusta ja Jarmo Mäki Hollolasta.

Mainoskuvien sarjan kaikki kolme palkintoa voitti Onni Wiljami Kinnunen Limingasta.

Muotokuva-sarjan voitti Onni Wiljami Kinnunen, toiselle ja kolmannelle sijalle tulivat Jukka Vähälummukka Mustasaaresta ja Roosa Tanhuanpää Helsingistä.

Taidekuva-sarjan ensimmäisen ja kolmannen sijan palkinnon voitti Pia Maria Rautio Lahden Villähdestä ja toiselle sijalle tuomaristo valitsi Onni Wiljami Kinnusen kuvan.

Kuvituskuva-kategorian voitti Onni Wiljami Kinnunen, toiselle sijalle tuli Pia Maria Rautio ja kolmannen sijan jakoivat Markus Aspegren Kuopiosta ja Juhamatti Vahdersalo.

Palkinnot ja tuomaristo

Fotofinlandia-voittaja saa 10 000 euron pääpalkinnon, muut sarjavoittajat saavat 3000 euron palkinnon ja toiselle ja kolmannelle sijalle sijoittuneet saavat 2000 euron ja 1000 euron palkinnot. Palkinnot rahoitetaan pääosin Kopioston Finnfoto ry:lle maksamista tekijänoikeuskorvauksista.

Kilpailun viisihenkiseen tuomaristoon kuuluivat tänä vuonna uusiseelantilainen Ollie Dale, yhdysvaltalainen Jamie Hayes, norjalainen Pål Hermansen, tsekkiläinen Jan Pohribny ja ruotsalainen Laila Villebeck, jotka kaikki ovat ansioituneita kuvaajia ja tuomaroineet useita alan kilpailuja eri puolilla maailmaa.

Tutustu palkittuihin kuviin ja äänestä

Kaikki palkitut kuvat ovat nähtävissä Fotofinlandian verkkosivuilla tiistaista 3.11. kello 13 alkaen. Jokainen valokuvauksesta kiinnostunut voi myös äänestää omaa suosikkiaan verkkosivuilla.

Voittajakuviin voi myös tutustua 22.11.2020 saakka Lempäälän Ideaparkin keskusaukiolla. Myöhemmin Fotofinlandia 2020 -näyttely on nähtävissä muun muassa Finlandia-talolla Helsingissä.

Fotofinlandia-kilpailun järjestää Finnfoto - Suomen valokuvajärjestöt ry, jonka muodostavat: Suomen Fotokaupan Liitto ry, Suomen Ammattiluontokuvaajat ry, Suomen Kameraseurojen Liitto ry, Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry, Suomen Ammattivalokuvaajat ry, ja Taidevalokuvaajat - Fotoart ry. Järjestöjen jäsenmäärä on yhteensä yli 11 000 valokuvaajaa.

Tiedoksi toimituksille: Palkintojen julkistamistilaisuus on katsottavissa 3.11. kello 12 alkaen Fotofinlandian Facebook-sivuilla. Palkitut kuvat ovat ladattavissa toimitusten käyttöön täältä.

