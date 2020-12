Vuoden 2020 viimeinen LAB8-trendiraportti kurkistaa jo pandemian jälkeiseen aikaan

Terveys ja turvallisuus ovat olleet palvelualan keskiössä tämän koronavuoden. Haaga-Helian palvelukokemusten laboratorion LAB8:n asiantuntijat ovat hyödyntäneet maailman johtaviin trenditoimistoihin kuuluvan TrendHunterin keräämää aineistoa palvelualan näkökulmasta. Tuloksena on raportti, jossa esitellään seitsemän merkittävää ilmiötä alalta.

Trendiraportissa esitellään ratkaisuja globaaliin haasteeseen, kuinka tehdä palveluista turvallisempia laadusta tinkimättä. Raportissa esitellään luovia esimerkkejä Pohjois-Amerikasta Kaukasiaan ja infrapunaohjatusta kylpyhuoneesta fine dining -autokaistoihin. Pikaruokaketju KFC on avannut puolestaan Venäjällä robotisoidun ravintolan, jossa kosketuspinnat ja ihmiskontakti rajoitetaan minimiin.



Kaupat ovat panostaneet noutopalveluihin. Raportissa esiteltävät dark storet edustavat tulevaisuutta. Ne ovat miniatyyrivarastoja, joissa ostokset pakataan noutoa tai kotiinkuljetusta varten. Kulutustottumusten muuttuessa noutokaupoille on tilausta pandemian jälkeisenäkin aikana.



Ikkuna tulevaisuuteen



LAB8:n trendiraportti tarjoaa mahdollisuuden ennakoida muutoksia. Trends-asiantuntijat paikantavat nousevat ja piilevät ilmiöt. Raportit sopivat niin yrityksille kuin korkeakoulujen opetusmateriaaliksikin. Palveluala elää nyt jatkuvassa muutoksessa, ja ennakointi on tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin.



Tutustu vuoden 2020 viimeiseen trendiraporttiin nyt, ja seuraa toimintaa jatkossa osoitteessa https://www.haaga-helia.fi/fi/trends. Sinne ilmestyvät myös tulevat raportit.



Raportin kieli on englanti. Suomenkielinen versio ilmestyy vuoden 2021 alussa.