Vuoden 2021 Wiki Loves Monuments -valokuvakilpailun Suomen-sarjan voitti Ragnar Ljusström tunnelmallisilla yökuvillaan

Suomen-sarjan voittajaksi valittiin Ragnar Ljusström yöllisillä kuvillaan Pasilan veturitalleista sekä Suvilahden kaasukellosta. Molemmat kuvat on otettu kilpailun aikana syyskuussa 2021.

Kilpailun tuomariston mielestä Pasilan veturitalleilta otetun kuvan geometria on valloittava, junatallien ja raiteiden kaarteissa on liikettä kuin virran pyörteissä. Varjojen ja valojen kontrasti on upea. Kuvassa on myös liike-energiaa, ja se esittelee kohteensa uudesta näkökulmasta.

Suvilahden kaasukellon kuva taas vangitsee hienosti yön pimeydestä nousevan kellon punaisen valaistuksen ja inspiroi mielikuvitusta: mitä taianomaista rakennukseen kätkeytyy?

Jälleenvalokuvaussarjassa palkittiin nimimerkki Onkivesj kuvallaan Sorsakosken tehtaan yläverstaasta. Kuva on tarkka esitys siitä, miten historiallinen tehdasmiljöö on siirtynyt nykypäivään. Kilpailuun lähetettiin 859 kuvaa 57 osallistujalta. Tänä vuonna oli erityisen hienoja drone-kuvia joista kahden kuvaajan kuvat pääsivät kansainväliseen sarjaan lähetettyjen kuvien joukkoon. Tänä vuonna saatiin hyvin kuvia erityisesti sellaisista kulttuuriperintökohteista, joista ei ollut Wikipediassa kuvia aikaisemmin.

Voittajakuvat mukana kansainvälisessä kilpailussa Suomen-kilpailun voittaja palkitaan 200 euron valokuvaustarvikelahjakortilla. Kymmenen parasta kuvaa palkitaan Museokortilla, ja ne etenivät kansainväliseen kilpailuun. Lisäksi jälleenvalokuvaussarjan oivaltavin kuva palkittiin 100 euron valokuvaustarvikelahjakortilla ja Museokortilla.

Vuoden 2021 kansainvälisen Wiki Loves Monuments -kilpailun voittajaksi valittiin kuva Rio de Janeirossa sijaitsevasta Real Gabinete Português de Leiturasta. Kuvan otti Donatas Dabravolskas. Wiki Loves Monumentsin kansainvälisellä sivulla esitellään 15 parasta kuvaa vuodelta 2021.

Wikimedia Suomi ry järjesti kilpailun yhteistyössä Museoviraston sekä Keravan museopalvelujen kanssa. Kilpailu järjestettiin Suomessa jo viidettä kertaa. Tavoitteena on innostaa mukaan mahdollisimman laaja joukko ihmisiä ja tehdä kulttuuriperintöä näkyväksi ja tunnetuksi.

Wiki Loves Monuments järjestetään Suomessa jälleen syyskuussa 2022. Tänä vuonna kilpailun aiheena on kestävä perintö, joka on myös Euroopan kulttuuriympäristöpäivien vuositeema.