Vuoden 2022 Hyvä Työ! -palkinto Tilastokeskuksen työolotutkimukselle

Työolotutkimus on kansainvälisesti vertaillen ainutlaatuinen ja korkeatasoinen aineistokokonaisuus, jota on kerätty vuodesta 1977. Tutkimuksen teemat ovat seuranneet aikaansa – tai oikeastaan olleet usein aikaansa edellä. Alusta alkaen työoloja tarkasteltiin laajemmin kuin vain fyysisenä työympäristönä. Työ palvelusektorilla ja naisten työt tulivat mukaan tarkasteluun. Tietotekniikan käyttöä työssä selvitettiin jo vuoden 1984 tutkimuksessa, ennen kuin tietotekniikkaa oli juuri edes otettu käyttöön työelämässä. Viimeksi aineistoa päivitettiin keväällä 2021 toteutetulla koronakyselyllä.



Tilastokeskuksen Työolotutkimus tuottaa monipuolista tietoa palkansaajien työoloista. Aineisto on aktiivisessa ja monitieteisessä tutkimuskäytössä ja muodostaa kattavan pohjan suomalaiselle työelämätutkimukselle.



Tilastokeskuksen Työolotutkimus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden vertailla ja kartoittaa erilaisia työelämän muutoksia ja murroksia. Työelämän tutkimusyhdistys haluaa korostaa tämän tutkimuksen merkitystä suomalaiselle työelämätutkimukselle jatkossakin ja erityisesti kiittää Anna-Maija Lehtoa, Anna Pärnästä ja Hanna Sutelaa heidän keskeisestä työstään tutkimuksen eteen sekä kaikkia muita tutkijoita ja muita toimijoita, jotka ovat vuosien varrella mahdollistaneet poikkeuksellisen pitkän kyselyaineiston olemassaolon.



Hyvä Työ! -palkinto jaettiin 14:nnen kerran 16.9.2022 Tampereella konferenssissa Työelämän tutkimuspäivät / Industrial Relations in Europe Conference. Palkinto myönnetään erityisen vaikuttavasta työelämän tutkimus- tai kehittämisteosta tai työelämän tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämisestä. Palkinnon saajan valitsi Työelämän tutkimusyhdistyksen hallitus.

Kaksoiskonferenssin järjestävät Työelämän tutkimuskeskus ja Työelämän tutkimusyhdistys ry. Työelämän tutkimusyhdistys ry on ammatillinen ja tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on muun muassa tehdä tunnetuksi työelämän tutkimusta ja kehittämistä, edistää kriittistä tieteellistä keskustelua ja parantaa tutkimuksen tulosten käyttökelpoisuutta sekä levittää hyviä työelämäkäytäntöjä.

