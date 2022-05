Vuoden 2022 päällystystyöt käynnistyvät

Painopiste päällystämisessä on vilkkaasti liikennöidyllä päätieverkolla, jossa päällysteohjelman pituus on noin 72 kilometriä. Päätieverkon kunto saadaan kesän päällystysohjelmalla pidettyä tavoitekunnossa.

Liikenteellisesti merkittävimmät päällystyskohteet Keski-Suomessa 2022:

Vt 4 Viisarinmäki- Syvälahti (Toivakka)

Vt 4 Liinalampi- Lepäslampi (Toivakka)

Vt 4 Vaajakoski- Jyväskylä

Vt 4 Konginkangas- Kalaniemi

Vt 4 Kalaniemi- Ilmolahti

Vt 9 Juokslahti- Korpilahti

Vt 9 Kanavuori

Vt 9 Niemisjärvi- Hankasalmi as.

Vt 9 Nälkämäki- Maakunnan raja (Hankasalmi)

Vähäliikenteisillä teillä tehdään päällystämisen lisäksi myös tien rakennekerrosten ja kuivatuksen parantamista. Rakenteenparantamistöitä on tulossa Muurameen Vanhalle Nelostielle, Laukaaseen Vehniäntielle ja Äijäläntielle, Konnevedelle Sirkkamäentielle sekä Pihtiputaalle Reisjärventielle. Jalkakäytäviä ja pyöräteitä päällystetään n. 5,0 km.

Päällystyskohteiden tarkemmat tiedot ja sijainnit sekä alustava aikataulut selviävät tiedotteen lopussa mainitusta aineistosta.

Päällystysohjelmaa täydennetään mahdollisesti alkukesästä. Lopullisen päällysteohjelman pituuteen vaikuttaa muun muassa bitumin ja kaasun kustannustaso, joka on noussut merkittävästi viime vuodesta. Päällystyskustannusten nousu pienentää Keski-Suomen päällystysohjelman pituutta n. 20 kilometrin verran.

Sota Ukrainassa aiheuttaa monia epävarmuustekijöitä kesän päällystöiden kannalta. Materiaalien saatavuudessa voi esiintyä ongelmia, mikä saattaa aiheuttaa muutoksia suunniteltuihin aikatauluihin.

Työt käynnistyvät toukokuussa nelostiellä

Ensimmäiset päällystystyöt alkavat Nelostiellä Viisarimäen ja Kanavuoren välisellä osuudella vapun jälkeen. Työt on tarkoitus saada valmiiksi 18.5. mennessä. Päällystykset tehdään päivätyönä klo 09.00 - 21.00 välisenä aikana. Kohteella on käytössä saattoauto, joka ohjaa liikenteen työmaan ohitse. Päällystystöiden aikana työmaa-alueen kiertäminen St 644 Jyväskyläntie/Oravasaarentie kautta on todennäköisesti nopein ajoreitti autoilijalle.

Toukokuun puolivälissä alkaen nelostiellä päällystetään Konginkangas-Kalaniemi-Ilmolahti välisellä osuudella.

Toukokuussa päällystetään myös Joutsan varalaskupaikalla etelään menevä ajosuunta. Varalaskupaikalla päällystetään myös levikeosuuksia ja sulkualueita.

Kaikki kesän päällystyskohteet on tarkoitus valmistua syyskuun loppuun mennessä. Kohteiden aikatauluja päivitetään erillisille päällystesivuille (linkki lopussa) ja niistä pyritään aktiivisesti tiedottamaan kesän aikana.

Liikenteellisesti vilkkaimmat kohteet päällystetään yötyönä liikennehaittojen vähentämiseksi. Kaikkia päällystyskohteita ei kuitenkaan ole mahdollista toteuttaa yötyönä korkeampien kustannusten ja suuremman työturvallisuusriskin takia.

Muista turvallinen liikkuminen päällystystyömaan kohdalla

Päällystystyömailla tulee noudattaa erityistä varoivaisuutta liikenneturvallisuuden ja työmaalla työskentelevien työntekijöiden turvallisuuden takia. Päällystystyöt aiheuttavat aina hetkellistä haittaa liikenteelle, mutta lopputuloksena on turvallinen ja hyväkuntoinen tie käyttäjille.

Hidasta vauhtia ja noudata työmaalle asetettua nopeusrajoitusta.

Varaudu poikkeuksellisiin liikennejärjestelyihin.

Varaudu pysähtymään ja odottamaan. Ole kärsivällinen.

Noudata liikenteenohjaajan opastusta ja liikennemerkkejä.

Päällystystöiden toteuttamisesta tänä vuonna Keski-Suomen alueella vastaavat Peab Industri Oy ja GRK Infra Oyj. Päällystystöiden lisäksi maanteitä korjataan erillisillä paikkauksilla sekä uusitaan tiemerkintöjä. Paikkaustöitä Keski-Suomen alueen maanteillä tekee Asfalttikallio Oy ja tiemerkintöjä Hot Mix Oy Finland.

Lisätietoja:

Päällystystöiden etenemisestä tiedotetaan kesän aikana Keski-Suomen ELY-keskuksen liikennevastuualueen Twitter-tilillä: https://twitter.com/elyliiks

Keski-Suomen päällystyskohteet ja alustava aikataulu:

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2022: