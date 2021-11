Vuoden 2022 yhteiskuntatieteilijä on Juho Saari

Julkisuudessa köyhyystutkijana tunnetuksi tullut Saari on Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani sekä sosiaali- ja terveyspolitiikan professori. Saari on koko uransa ajan tarkastellut hyvinvointivaltion, eriarvoisuuden ja huono-osaisuuden teemoja julkaisten tai toimittaen kuutisenkymmentä kirjaa ja kaikkiaan vajaat 500 julkaisua.

”Saari on erittäin tuottelias sosiaalipolitiikan tutkija. Hän on tehnyt äärettömän tärkeää työtä tuottamalla tutkittua tietoa yhteiskunta-alasta. Arvostamme Yhteiskunta-alan korkeakoulutetuissa myös sitä, että Saari on jakanut tutkimustietoaan yhteiskunnan hyväksi sekä opastanut nuorempiaan tutkimuksen teossa”, YKAn puheenjohtaja Antton Rönnholm perustelee valintaa.

Saari on tehnyt pitkän ja monipuolisen uran, johon on kuulunut työskentelyä sosiaali- ja terveysministeriössä, Itä-Suomen yliopiston hyvinvointisosiologian professorina sekä Kuopion hyvinvointitutkimuskeskuksen johtajana.

Tukirahaa tieteelle

Vuodesta 2021 alkaen Vuoden yhteiskuntatieteilijäksi valittu henkilö tai kollektiivi saa antaa YKAn tarjoaman 2 500 euron suuruisen tukirahan kiinnostavalle yhteiskunnalliselle toimijalle. Juho Saari päätti jakaa tukirahan viitenä peräkkäisenä vuotena 500 euron palkintona parhaalle eriarvoisuuteen tai hyvinvointivaltioon liittyvälle tutkimukselle. Palkinnon jakajiksi ovat lupautuneet professori Jani Erola (Turun yliopisto) ja professori Anne Kouvonen (Helsingin yliopisto).

”Tukirahaa jakamalla on mahdollista rakentaa silta Vuoden yhteiskuntatieteilijä -kunniamaininnan sekä tulevien ja nykyistenkin sosiaali- ja terveyspolitiikan ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tekijöiden välille. Kiitän lämpimästi tästä kunniamaininnasta ja mahdollisuudesta tukirahan jakamiseen”, toteaa Vuoden 2022 yhteiskuntatieteilijä Juho Saari.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on valinnut Vuoden yhteiskuntatieteilijän vuodesta 1999 lähtien. Valinta tuo esiin yhteiskunta-alan ammattilaisten monipuolista ja laaja-alaista osaamista yhteiskunnan eri sektoreilla. Vuonna 2021 tunnustuksen sai valtiovarainministeriössä pitkän uran tehnyt ja työelämäprofessorina toimiva VTT Martti Hetemäki.

Tutustu aiemmin Vuoden yhteiskuntatieteilijän kunniamaininnan saaneisiin YKAn sivuilla. Katso myös Juho Saaren kiitospuheenvuoro Yhteiskuntatieteilijäpäivässä.