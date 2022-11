Vuoden 2023 yhteiskuntatieteilijä on Ukrainan sodan tilannekarttaa ylläpitävä kollektiivi

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022, loivat Emil Kastehelmi, John Helin ja Eerik Matero sotaa seuraavan tilannekartan avoimen datan pohjalta. Aluksi vain kaveriporukan harrastukseksi tarkoitettu kartta julkaistiin, ja se sai mediassa suurta huomiota tarkkuudellaan ja ajantasaisuudellaan.

Iltalehden sotaan keskittyvänä erikoistoimittajana työskentelevä Emil Kastehelmi on VTK Turun yliopistosta, John Helin VTK Helsingin yliopistosta. Kollektiivin kolmas jäsen Eerik Matero on koulutukseltaan tradenomi. Kolmikkoa yhdistää reserviläistausta ja kiinnostus sotahistoriaan. Kollektiivin koko on vaihdellut projektin ajan. Tällä hetkellä mukana on viisi tekijää.

”Vuoden yhteiskuntatieteilijäksi valittu kollektiivi on luonut kaikkien käytössä olevan tilannekartan Ukrainan sodan vaiheista. Vapaaehtoistyönä avoimen datan perusteella tehty kartta kansantajuistaa tietoa ja tilannekuvaa ansiokkaasti. Kollektiivin työ on erinomainen esimerkki yhteiskunta-alan ammattilaisten laajasta osaamisesta”, toteaa YKAn toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen.

"Yhteiskuntatieteellistä koulutusta ja osaamista voi soveltaa monialaisen tiedon tuottamisessa, kuten meidän tapauksessamme Ukrainaan sotaan liittyvän kartan ja tiedonvälityksen suhteen. Kunniamaininta osoittaa, miten suomalaisessa yhteiskunnassa huomioidaan ja arvostetaan poikkeuksellisia ratkaisuja vaikeina aikoina", kollektiivi toteaa.

Tukiraha Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:lle

Vuoden yhteiskuntatieteilijäksi valittu henkilö tai kollektiivi saa mahdollisuuden antaa YKAn tarjoaman 2500 euron suuruisen tukirahan kiinnostavalle ja tärkeälle yhteiskunnalliselle toimijalle. Kollektiivi päätti antaa tukirahan Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:lle.

Yhdistys koordinoi Suomeen saapuvien ukrainalaisten pakolaisten avustustyötä. Toimintaan kuuluu muun muassa apukeskus, josta pakolaiset saavat apua suomalaisessa yhteiskunnassa toimimiseen sekä vaatteita, vertaistukea ja muuta tukea.

”Tahdoimme antaa rahan ajan hengen mukaisesti Ukrainan ja ukrainalaisten auttamiseen”, toteaa Emil Kastehelmi.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on valinnut Vuoden yhteiskuntatieteiljän vuodesta 1999 lähtien. Kunniamaininnalla tuodaan esiin yhteiskunta-alan ammattilaisten monipuolista ja laaja-alaista osaamista yhteiskunnan eri sektoreilla. Vuoden 2022 yhteiskuntatieteilijäksi valittiin sosiaalipolitiikan tutkija, VTT Juho Saari. Aiempiin vuoden yhteiskuntatieteilijöihin voi tutustua täällä.

Tiedotteen kuva: Susanna Kekkonen