Vuoden Hesburger 2020 on Nurmijärven Klaukkalassa

Erinomaisesti Hesburger-ketjun tavoitteissa onnistunut ravintola teki parissa vuodessa huikean nousun Suomen parhaaksi Hesburger-ravintolaksi kokeneen ravintolapäällikkö Ella-Maija Viitasen johdolla.

Vuoden 2020 parhaaksi Hesburger-ravintolaksi on valittu Hesburger Nurmijärvi Klaukkala. Valinta on seurausta määrätietoisesta työstä, jota vielä pari vuotta sitten muun muassa henkilöstöpulan kanssa kamppailleessa ravintolassa on tehty.

Ravintolapäällikkö Ella-Maija Viitasen viimeinen työpäivä ennen vanhempainvapaata sai perjantaina yllättävän käänteen, kun ravintolaan saapui yllättäen arvovaltainen palkitsijakaarti.

– Olin todella yllättynyt palkinnosta. Olemme tehneet tiimillä pitkäjänteisesti töitä ja on hienoa, että sitä arvostetaan. Voin nyt hyvillä mielin jättää ravintolan osaaviin käsiin, Ella-Maija Viitanen sanoo.

Vuonna 2007 Hesburgerin palveluksessa aloittanut Ella-Maija Viitanen on luotsannut Klaukkalan Hesburgerin parikymmenhenkistä tiimiä reilut kaksi vuotta.

Nurmijärvellä on jo kolme Hesburgeria

– Klaukkalassa on tehty todella hyvää työtä. Ravintola on noudattanut järjestelmällisesti ja tinkimättömästi ketjumme toimintaa ohjaavia kriteereitä laadun, palvelun ja siisteyden saralla, unohtamatta muita ketjun määrittelemiä tavoitteita. Tämä työ on nostanut sen koko Suomen menestyksekkäimmäksi Hesburger-ravintolaksi 2020, kiittelee Hesburgerin operatiivinen johtaja Vesa Viitanen.

Nurmijärveläiset ovat ottaneet Klaukkalan Hesburger-ravintolan omakseen ja sen johdosta ketju avasi kunnan alueelle jo kolmannen ravintolan vuonna 2018. Klaukkalan lisäksi nurmijärveläiset voivat herkutella Hesburgerin tuotteilla Rajamäen drive-in -ravintolassa ja Myllykukon Neste-liikenneasemalla.

Vuoden kenttäpäällikkö pohjoisesta

Ravintoloiden lisäksi Hesburger-ketju palkitsi muitakin onnistujia. Vuoden kenttäpäällikön tittelin pokkasi kemiläinen Tytti Juntikka, joka vastaa pohjoisen Suomen Hesburger-ravintoloista. Tällä hetkellä Kokkolasta Tornioon ulottuvaan alueeseen kuuluu 13 ravintolaa. Juntikka sai kiitosta erityisesti välittävästä ja huolehtivasta asenteestaan, jolla hän on ottanut siipiensä suojaan ison määrän ravintoloita.

– Ajattelutapani on positiivinen ja eteenpäin katsova kaikissa tilanteissa. Maantieteellisesti toimin laajalla alueella. Onnistumiset ovat mahdollisia yhdessä hyvän tiimin kanssa ja jokaisen työpanos ja tekeminen merkityksellistä, Juntikka sanoo.

– Ketjun apu ja tuki kaikissa asioissa on korvaamattoman suurta. Meillä töitä tehdään yhdessä ja yhteen hiileen puhaltaen ja sen vuoksi haluan sanoa kiitokset jokaiselle Hesburger-perheeseen kuuluvalle - erityisesti oman alueeni ravintoloiden esimiehille ja henkilökunnalle sekä omille esimiehilleni.