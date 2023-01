Vuoden Hesburger on Oulu Joutsensilta

”Totta kai tuntuu todella hyvälle. Henkilökunnalle pitää antaa isoimmat kiitokset. Meillä on todella hyvä tiimi. Tämän ovat huomanneet myös asiakkaat, joilta on tullut hyvää palautetta”, Santeri kertoo.

”Olen työskennellyt nyt yhdeksän vuotta Hesburgerilla. Ravintolapäällikkönä olen aloittanut Kemissä vuonna 2019. Minua motivoi viedä asioita eteenpäin yhdessä tiimini kanssa. Ketjussa tehdään selvästi koko ajan töitä henkilöstön eteen”, Santeri jatkaa.

Vuoden kenttäpäälliköksi valittu Tommi Kuru kehuu ravintolan osaamista. Kurun alueelta löytyy 15 Hesburger-ravintolaa. Kuusi niistä toimii Oulussa.

”Oulun Joutsensillassa on todella motivoitunut henkilökunta. Asiakkaita palvellaan hymyssä suin. Ravintolapäällikkö tekee hyvää ja itsenäistä työtä. Santeri johtaa tiimiään rautaisella ammattitaidolla. Ravintola on voittonsa ansainnut”, Tommi Kuru sanoo.

Hesburgerin varatoimitusjohtaja Jari Vuoti yhtyy kehuihin.

”Ravintolan toiminta on hyvin johdettuna kehittynyt mittareidemme mukaan vuoden 2022 aikana huomattavasti. On ilo nähdä, että oululaisilla on osaaminen huipussaan. Koko Hesburger on ylpeä Oulun Joutsensillan ravintolasta ja henkilökunnasta”, Jari Vuoti kiittelee.

Hesburgerilla on Suomessa 278 ravintolaa. Hesburger-ketjun palveluksessa työskentelee Suomessa 6 000 työntekijää.

Alueen parhaimmat Hesburger-ravintolat 2022

Hesburger Kouvola. Ravintolapäällikkönä Aino Villikka.

Hesburger Tornio Kauppakeskus Rajalla – På Gränsen. Ravintolapäällikkönä Sari Pasma.

Hesburger Pasila. Ravintolapäällikkönä Noora Timonen.

Hesburger Helsinki Pihlajisto. Ravintolapäällikkönä Camilla Svennevig.

Hesburger Turku Länsikeskus Citymarket. Ravintolapäällikkönä Nea Ekström.

Hesburger Turku Linja-autoasema. Ravintolapäällikkönä Emma Väisänen.

Hesburger Kajaani Sissikatu Drive-in. Ravintolapäällikkönä Maria Kontiainen.

Hesburger Lahti Karisma. Ravintolapäällikkönä Mira Backberg.

Hesburger Oulu Joutsensilta. Ravintolapäällikkönä Santeri Lahdenperä.

Hesburger Hyvinkää Kalevankatu Drive-in. Ravintolapäällikkönä Mirene Tapiolinna.

Hesburger Riihimäki Merkos. Ravintolapäällikkönä Tove Bergman.

Hesburger Ikaalinen. Ravintolapäällikkönä Johanna Salomäki.

Hesburger Helsinki Rautatientori Kompassitori.Yrittäjä Lembit Jürgenson.

Hesburger Vaasa Keskusta. Ravintolapäällikkönä Jenni Viita.

Hesburger Huittinen Härkäpakari. Ravintolapäällikkönä Johanna Niittymaa.

Hesburger Lieto. Ravintolapäällikkönä Karoliina Mäkinen.

Hesburger Lohja Lempola. Ravintolapäällikkönä Jaana Heiskanen.

Hesburger Seppälä Prisma. Ravintolapäällikkönä Kaisa Helin.