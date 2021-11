Vuoden johtaja Scandicin Aki Käyhkö puhuu vahvasti koko hotelli- ja ravintola-alan puolesta

Helsingin seudun kauppakamari on palkinnut Vuoden johtajan 2021 Johtamisen ajankohtaispäivässä. Toista kertaa jaettavan tunnustuksen saajia on voinut ehdottaa syksyn aikana kauppakamarin verkkosivujen kautta. Palkinnon saa tänä vuonna Scandic Hotels Oy:n toimitusjohtaja Aki Käyhkö. Valintaperusteluissa Käyhköä on luonnehdittu johtajaksi, joka kantaa kortensa kekoon koko hotelli- ja ravintola-alan puolesta. Hän on pitänyt oman yhtiön kartalla ja huolehtinut upeasti koko henkilöstön hyvinvoinnista.

”Johtamisessa on tärkeää integriteetti kaikkiin suuntiin, omistajista henkilöstöön. Johtaminen on minulle joukkuelaji ja johtajan tehtävänä on valtuuttaa ja mahdollistaa joukkueen onnistuminen - ei kuvitella olevansa itse paras kaikessa vaan löytää ympärilleen osaavia ihmisiä, tukea, innostaa ja sitouttaa heidät kohti yhteisiä tavoitteita”, linjaa Aki Käyhkö.

Koronapandemia on kurittanut matkailu- ja ravitsemisalaa rankasti ja rajoitukset ovat tuntuneet erityisesti alan yrityksissä Helsingin seudulla. Pelkkä piristynyt kotimaan matkailu ei ole riittänyt korvaamaan ulkomaisten matkustajien osuutta, eikä kriisi ole vielä ohi.

”Olen äärimmäisen kiitollinen ja nöyrä tämän huomionosoituksen edessä. Minulle se kertoo siitä, että työni työkavereiden hyvinvoinnin eteen sekä kenties laajemminkin mara-alojen edunvalvonnassa on huomattu ja sitä arvostetaan”, Käyhkö jatkaa.

Muut johtajafinalistit ovat liiketoimintajohtaja Anna Koivula Priima Yrityslaskenta Oy:stä jatoimitusjohtaja Juha Piispa Moonsoft Oy:stä. Koivulaa on luonnehdittu palkintoperusteluissa kannustavaksi ja työntekijät huomioivaksi johtajaksi. Piispa saa kiitosta siitä, että hän välittää työntekijöistään ja ohjaa heitä kasvamaan.

Vuoden Johtaja 2021 -valinnat on tehty yritysten henkilöstön ehdotuksista. Palkintoraadin puheenjohtajana on toiminut Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Johtamisen ajankohtaispäivän teemoina olivat tänä vuonna moderni johtaminen murroksessa, strategian toteuttaminen sekä menestyksekkään johtamisen ja hallitustyön avaimet. Tilaisuudessa äänessä olivat mm. futuristi, tietokirjailija Perttu Pölönen, ketterän oppimisen kehittäjä TkT Leenamaija Otala, hallitusammattilainen Leena Saarinen, pääomasijoittaja, sarjayrittäjä Jyri Engeström ja partnerit Jaana Palomäki ja Lilli Sundvik.