Vuoden Kasvu Open -sparraajaksi valittiin Minna Storm

Jaa

Minna Storm on ECCA Nordic Oy:n perustaja ja vientipäällikkö/-johtaja. Storm on Kasvu Open -sparraaja, jonka yrityksiltä saama palaute on erinomaista.

Asiantunteva, osaava, samanlainen arvomaailma, innostunut, innostava, kehonkielikin mukana viestinnässä. Aidosti haluaa olla mukana, yhteistyöhalua, loistavia ideoita, paljon boksin ulkopuolelta ajatuksia.” Muun muassa näin yritykset kuvailevat sparraaja Minna Stormia.

Vapaaehtoisena Kasvu Open -sparraajana vuodesta 2019 asti toiminut Minna Storm valittiin Vuoden sparraajaksi kasvuyritystapahtuma Kasvu Open Karnevaalissa 3.11.2022 Jyväskylässä. – Minnalla on vahva halu auttaa yrityksiä etenemään. Tämä näkyy, sillä meidän yrityksiltä saamamme palaute sparraushetkistä on todella positiivista. Lisäksi Kasvu Openin arvot: ilo, ihmiset ja rohkeus näkyvät kaikessa Minnan tekemisessä, sanoo Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä. Stormin sparrausosaamisalueita ovat mm. Pohjoismaiden ja Ruotsin vienti, pohjoismaiset osaamis- ja liiketoimintaverkostot ja digitaaliset kokonaisratkaisut sekä palvelut esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin sektoreilla. LÄHES 1500 VAPAAEHTOISTA TUKEMASSA YRITYSTEN KASVUA Vuoden sparraajan valitsi Kasvu Open. Valintaprosessia johti Inka-Sofia Hokkanen, Kasvu Openin sparraajayhteisön yhteisömanageri. – Tällä hetkellä Kasvu Openin sparraajayhteisössä on mukana lähes 1500 sparraajaa ja heistä jokainen on meille tärkeä. Ei ollut todellakaan helppoa valita yhtä palkittavaa tästä joukosta. Yrittäjien antama palaute ohjasi valintoja, sanoo Hokkanen. Kasvu Open sparraajat ovat Kasvu Openin toiminnan sydän. Ilman heitä yritysten sparraus ei olisi mahdollista. Sparraajat ovat toiminnassa mukana vapaaehtoisina ja osallistuvat sparrauspäiviin aikataulujensa puitteissa. Vuoden sparraaja valittiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Kaikki Kasvu Open -sparraajat voit katsoa tästä.



LISÄTIEDOT

Inka-Sofia Hokkanen

Kasvu Open

050 434 9943

inka-sofia.hokkanen@kasvuopen.fi

kasvuopen.fi

Yhteyshenkilöt

Kuvat Asiantunteva, osaava, samanlainen arvomaailma, innostunut, innostava, kehonkielikin mukana viestinnässä. Aidosti haluaa olla mukana, yhteistyöhalua, loistavia ideoita, paljon boksin ulkopuolelta ajatuksia.” Muun muassa näin yritykset kuvailevat sparraaja Minna Stormia. Lataa

Linkit