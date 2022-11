Vuoden kasvuyritykset 2022 ovat CardioSignal by Precordior ja EVA Global

Turkulainen CardioSignal by Precordior on vuonna 2017 perustettu yritys, jonka tutkimuslähtöinen innovaatio keskittyy sydänsairauksien varhaiseen havaitsemiseen älypuhelimilla.

– CardioSignal by Precordior on massiivisen kasvun kynnyksellä oleva yritys. Yrityksellä on hyvä sopimuspohja, josta näkee että kasvu jatkuu. Yritys pureutuu ajankohtaiseen ongelmaan ja sillä on erittäin skaalautuva liiketoimintamalli, tuomariston puheenjohtaja Lennu Keinänen sanoo.

Tamperelainen EVA Global on vuonna 2017 perustettu yritys, jonka missio on rakentaa luottamusta vihreään liikenteeseen ja nopeuttaa sähköistä liikkumista.

– Yrityksellä on vahvat kansainväliset näytöt, ja yrityksen kasvu on rakettimainen. Eva Global on sähköistämisen vahvassa valtavirrassa mukana, Keinänen tiivistää.

KISA VUODEN KASVUYRITYS -TITTELISTÄ

Kasvu Open jakaa vuosittain Vuoden kasvuyritys -tittelit kahdelle yritykselle, joilla on vahva kasvuhalu, motivoitunut tiimi sekä todistettu markkinapotentiaali ja näytöt.

Valinnat tekee valtakunnallinen tuomaristo: Anssi Lehikoinen, Jaakko Salminen, Juho Risku, Lennu Keinänen (pj), Merja Rahkola-Toivanen ja Unna Lehtipuu.

Vuoden kasvuyritykset valittiin Kasvu Openin Kasvupolku®-ohjelmiin vuonna 2022 osallistuneiden TOP 60 -kasvuyritysten joukosta.

Vuoden kasvuyritys 2022 -valintoja varten TOP 60 -yritykset jaettiin pienten ja keskisuurten kasvuyritysten ryhmään. Jako perustuu TOP 60 -yritysten liikevaihdon mediaaniin. Mediaani ei ole suoraan verrannollinen pienten ja keskisuurten yritysten vakiintuneeseen liikevaihtokäsitteeseen.

Pienten kasvuyritysten sarjassa kisasivat: Creoir, HETKINEN, Medicubex, Nordic Drones ja Precordior. Keskisuurten kasvuyritysten sarjassa kisasivat: Biosafe – Biological Safety Solutions, CoreGo, EVA Global, nollaE ja Whitepoint Optics.

Valinnat tehtiin kasvuyritystapatuma Kasvu Open Karnevaalissa 3.11.2022 Jyväskylässä.

LISÄTIEDOT

Jaana Seppälä

toimitusjohtaja, Kasvu Open

050 304 6794

jaana.seppala@kasvuopen.fi

kasvuopen.fi

LATAA KUVA

KUVATEKSTI: Vuoden kasvuyritys -tittelit menivät tänä vuonna Turkuun ja Tampereelle. Vuoden kasvuyritykseksi pienten yritysten sarjassa valittiin turkulainen Precordior, ja keskisuurten yritysten sarjan Vuoden kasvuyritys on tamperelainen EVA Global. Kuvassa vasemmalta: Niina Suuriniemi Hopper (EVA Global), Juuso Blomster(CardioSignal by Precordior) ja Tuomas Valtonen (CardioSignal by Precordior).

Kuva: Kasvu Open