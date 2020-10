Vuoden kasvuyritykset ovat SeCapp Oy, Aiwo Digital Oy ja Auntie Solutions Oy

Vuoden kasvuyritykset valittiin kasvuyritystapahtuma Kasvu Open Karnevaalissa. Voittajat valitsi Kasvu Openin valtakunnallinen tuomaristo, jonka valinnat perustuivat neljään arviointikriteeriin: markkinapotentiaali, tiimi, näytöt ja kasvukyky.

Ensimmäiselle sijalle valittu Secapp on vuonna 2011 perustettu jyväskyläläinen kasvuyritys. Yritys on palkittu, ammattikäyttöön kehitetty kriittisen viestinnän ja hälyttämisen SAAS-palvelu, jolla voidaan lähettää massaviestejä, hälyttää yksilöitä ja ryhmiä sekä kerätä ja jakaa tietoja alustalla, jonka data säilyy aina turvassa.

- Yrityksen vahva myyntiputki, konkreettinen ja ymmärrettävä tuotekonsepti sekä yrityksen selkeät ja vahvat kasvunäkymät vakuuttivat koko valtakunnallisen tuomariston. Lisäksi yrityksellä on vahva asiakaskunta, jonka sisältä on mahdollista saada kasvua. Yritys oli vahva kaikilla Kasvu Open -arviointikriteereillä: markkinapotentiaali, tiimi, näytöt ja kasvukyky, valtakunnallinen tuomaristo kommentoi.

Toiselle sijalle valittu Aiwo on jyväskyläläinen kasvuyritys. Yritys on erikoistunut laadulliseen analytiikkaan ja tekoälyyn. Yrityksen Aizait-palvelu on maailman ensimmäinen SaaS-palvelu, joka yhdistää oikea-aikaisesti laadullisen tutkimusprosessin tuottaman analytiikan tekoälyyn asiakas- tai työntekijäkokemuksen parantamiseksi.

- Aiwon räjähdysmäinen liikkeelle lähtö toistuvaan laskutukseen pohjautuvassa ohjelmistobisneksessä teki vaikutuksen valtakunnalliseen tuomaristoon. Liiketoimintamalli on erittäinen skaalautuva myös globaalisti. Yritys käyttää tekoälyn mahdollisuuksia tehokkaalla tavalla, valtakunnallinen tuomaristo kommentoi.

Kolmanneksi valittu Auntie Solutions on helsinkiläinen kasvuyritys. Yritys on mielen työhyvinvointipalvelu. Palvelu on tarkoitettu organisaatioille, jotka näkevät henkilöstönsä henkisen hyvinvoinnin tärkeäksi. Yksilötasolla Auntie on palvelu ihmisille, jotka haluavat panostaa henkiseen hyvinvointiinsa ennen kuin haasteet kääntyvät kriiseiksi. Auntie on siis organisaatioiden työntekijöilleen tarjoama palvelu.

- Auntie on onnistuneesti digitalisoinut hyvinvointi – ja terveyspalvelut sekä tuotteistanut ja brändännyt ne erinomaisesti. Tämä on avannut myös kansainvälisiä markkinoita ja asiakkuuksia. Yritys on myös kyennyt hyödyntämään koronakriisin avaamat mahdollisuudet palvelukonsepteille, valtakunnallinen tuomaristo kommentoi.

VUODEN KASVUYRITYKSET VALITTIIN 320 KASVUYRITYKSEN JOUKOSTA

Vuoden kasvuyritykset valittiin tällä kaudella Kasvu Open -sparraukseen osallistuneen 320 kasvuyrityksen joukosta, joka kapeni ensin TOP 60 -kärkeen ja tiukkeni TOP 10 -finalisteihin.

Vuoden kasvuyritykset valitsi Kasvu Openin valtakunnallinen tuomaristo, johon kuuluivat tuomariston puheenjohtaja, sarjayrittäjä ja bisnesenkeli Lennu Keinänen (Flashnode, Woimet Oy), yritysjohtaja ja professori Anssi Lehikoinen (Osuuskunta KPY), bisnesenkeli Jaakko Salminen (Grannenfelt Finance Oy), sarjayrittäjä ja pääomasijoittaja Juho Risku (Butterfly Ventures), toimitusjohtaja Outi Luukko (Touchpoint Oy), toimitusjohtaja Unna Lehtipuu (Framilla Finland) ja digitaalisen johtamisen konsultti Vera Backström (Detection Technology, Fingertip).

Kasvu Open -kauden 2020 TOP10 -finalistit olivat:

