Vuoden Kotipizza-yrittäjät palkittiin Franny Awards -tapahtumassa

Kotipizza

Kotipizza on suomalainen, vuonna 1987 perustettu pizzaketju, jolla on yli 280 ravintolaa. Niiden myynti tilikaudella 2019 oli 133,3 miljoonaa euroa. Kaikki Suomen Kotipizza-ravintolat ovat franchisingperiaatteella toimivia itsenäisten franchisingyrittäjien johtamia ravintoloita. Franchisingyrittäjä saa käyttöönsä testatun ja kannattavan liikeidean, valmiin tuotteen ja tuotemerkin, ketjun tietotaidon ja muut yhteistyön edut.

Kotipizza Group Oy

Kotipizza-ketju on osa Kotipizza Groupia, johon kuuluvat lisäksi artesaaniburgereita valmistava The Social Burger Joint Oy ja hankinta- ja logistiikkaorganisaatio Helsinki Foodstock Oy, joka toimittaa vastuulliset raaka-aineet konsernin ravintolaketjuille. Kotipizza Group on osa norjalaista Orkla-konsernia.