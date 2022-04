Vuoden Kotipizza-yrittäjät palkittiin Franny Awards -tapahtumassa

Ibrahim Mizai ja Javad Mirzaee ryhtyivät Kaarinan Kotipizza-yrittäjiksi syyskuussa 2018. He ovat johtaneet ravintolaansa alusta saakka kunnianhimoisella otteella, mikä näkyy erinomaisena asiakaspalveluna ja kovana myynnin kasvuna. Kaksikko on laajentanut liiketoimintaansa hyvällä sykkeellä: he ovat tällä hetkellä yrittäjinä Kaarinan lisäksi Kangasalla, Turussa, Orivedellä ja Liedossa yhteensä kuudessa ravintolassa.

Ville Salmi on Pirkanmaan, Hämeen ja Satakunnan multiyrittäjä, joka johtaa yhteensä kahdeksaa Kotipizza-ravintolaa Tampereella, Valkeakoskella, Hämeenlinnassa, Kankaanpäässä, Lempäälässä ja Akaalla. Huhtikuussa 2022 avattu toimipiste Akaalla on Kotipizza-ketjun 300. ravintola. Salmi toimi Kotipizza-yrittäjänä vuosina 1994–1997 ja aloitti uudelleen vuonna 2011. Hän tekee pitkäjänteistä, tuloksellista työtä ja kasvattaa liiketoimintaansa harkitusti ja maltilla.

”Vuoden yrittäjät ovat toivottaneet yrittäjyyden haasteet ja mahdollisuudet tervetulleiksi avoimin mielin. Kolmikolla piisaa ihailtavissa määrin tahtoa ja tunnetta liiketoiminnan kasvattamiseen ja kehittämiseen. He osaavat hyödyntää Kotipizzan konseptin tarjoamat tilaisuudet ja heillä on vahva palo kasvun tiellä pysymiseen”, kertoo Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Heidi Stirkkinen.

”Yksi Kotipizzan strategian tavoitteista on, että meillä on Suomen parhaat yrittäjät. Ibrahim, Javad ja Ville todistavat, että tavoitteen saavuttamiseen on erinomaiset edellytykset”, Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Heidi Stirkkinen sanoo.

Kotipizza-ketju palkitsi Ibrahim Mizain ja Javad Mirzaeen Vuoden Kotipizza-yrittäjinä viime vuonna ja Ville Salmen toissa vuonna. Ketju on palkinnut Ibrahim Mizain ja Javad Mirzaeen aikaisemmin myös vuoden tulokkaina. Ville Salmi on palkittu aikaisemmin erinomaisista myynneistä.

Kotipizza-ketju palkitsi Vuoden Kotipizza-yrittäjät 2021 ja 2020 Suomen Franchising-yhdistyksen järjestämässä Franny Awards -tilaisuudessa Helsingissä perjantaina 22.4. Vuosittain järjestettävässä tapahtumassa franchisingyritykset palkitsevat ketjuyrittäjiään.

Kotipizza-ketjun jokaisen yksittäisen ravintolan menestys lähtee aina franchisingyrittäjästä ja huippuunsa hiotusta asiakaskokemuksesta. Kaikki Suomen noin 300 Kotipizza-ravintolaa tarjoavat asiakkailleen käsin leivottuja ja laadukkaista, vastuullisista ja valtaosin kotimaisista raaka-aineista valmistettuja makuelämyksiä.

Lisätietoja:

Kotipizza-yrittäjät Ibrahim Mizai ja Javad Mirzaee, 040 960 3292 (Ibrahim Mizai) ja 040 413 1042 (Javad Mirzaee)

Kotipizza-yrittäjä Ville Salmi, 050 517 5572

Kotipizza Group Oy, Chief Business Development Officer Janne Reimari, 050 522 4041

www.kotipizza.fi