Vuoden Luontokuva 2019 -näyttelykiertue alkaa Savonlinnasta

Jaa

Viime lauantaina Helsingissä ratkenneen Vuoden Luontokuva 2019 -kilpailun palkitut teokset ovat esillä ensimmäisenä Savonlinnassa. Kaikkiaan 39 valokuvaa sisältävä näyttely avautuu huomenna Saimaan luonto- ja museokeskuksen väliaikaistiloissa, Savonlinnan Nälkälinnanmäellä. Vuoden Luontokuva -kilpailun tavoitteena on kertoa suomalaisen luonnon moni-ilmeisyydestä, sen näkymistä ja tapahtumista, sekä kuvaajien luonnossa kokemista elämyksistä ja oivalluksista. Vuoden Luontokuva on visuaalisesti näyttävä valokuva, joka osoittaa valokuvaamisen taitoa ja jonka keskeisenä sanomana on suomalainen luonto.

Vuoden Luontokuva 2019 -kilpailun voitti kuhmolainen Ville Heikkinen kuvallaan Karhu ja korppi (D. NISÄKKÄÄT).

Vuoden Luontokuva 2019 -kilpailun voitti kuhmolainen Ville Heikkinen kuvallaan Karhu ja korppi. Kilpailun tuomaristo kommentoi kuvaa seuraavanlaisesti: -Kuvassa on voimakas tarina, jota jaksaa lukea monta kertaa. Lapsuudessa luetut faabelit palaavat mieleen tätä mestariteosta katsellessa. Mitähän korppi tällä kertaa huijaa karhua tekemään? Sommittelu on todella tarkkaan mietitty. Siluetit ovat tarkkoja ja juuri oikeissa paikoissa. Eläinten asennot ovat hämmästyttävän teatraaliset. Puut ja niiden oksat koristelevat ja kehystävät kuvan. Tilanne, jossa kaikki elementit osuvat täsmälleen kohdalleen, ei synny hetkessä, vaan vaatii kärsivällisyyttä. Tätä on luontokuvaus parhaimmillaan: tuottaa elämyksiä niillekin, jotka eivät itse syystä tai toisesta pääse tuollaisiin paikkoihin. Vuoden Luontokuva -kilpailuun osallistui tänä vuonna yli 14 000 kuvaa kaikkiaan 844 eri kuvaajalta. Kuvat kilpailivat aihealueittain kahdeksassa eri sarjassa sekä nuorten sarjassa. Kilpailuun osallistuneista kuvista tuomaristo valitsi semifinalisteiksi yhteensä 1 275 kuvaa 450 kuvaajalta. Niistä finalistikuvien joukkoon, palkintosijoista kisaamaan, selvisi 244 kuvaa 164 kuvaajalta. Tuomaristo pisteytti finalistikuvat, ja jokaisesta sarjasta pääsi loppukilpailuun 10 parasta, siis yhteensä 90 kuvaa. Vuoden Luontokuvasta, kilpailun sarjavoittajista, sekä muista kilpailussa palkituista kuvista muodostuu Vuoden Luontokuvat 2019 -näyttelykokonaisuus, joka kiertää seuraavan vuoden ajan ympäri Suomea. Ensimmäisenä paikkakuntana on Savonlinna. Vuoden Luontokuva -kilpailun järjestää Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry. Yhdistykseen kuuluu 2800 luontokuvauksen harrastajaa ja ammattilaista. Vuoden Luontokuva -festivaali on Pohjoismaiden suurin luontokuvatapahtuma. Vuoden Luontokuva 2019, 23.10.–15.12.2019, Saimaan luonto- ja museokeskus, Nälkälinnanmäki, Tottinkatu 6a, 57130 Savonlinna



Yhteyshenkilöt

Kuvat Vuoden Luontokuva 2019 -kilpailun voitti kuhmolainen Ville Heikkinen kuvallaan Karhu ja korppi (D. NISÄKKÄÄT). Lataa

Linkit