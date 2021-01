Vuoden nuori taiteilija 2021 on Joel Slotte – Näyttely syksyllä Vaasassa

Vuoden 2021 nuoreksi taiteilijaksi valitun Joel Slotten yksityisnäyttely nähdään syksyllä Vaasassa. Kokkolasta lähtöisin olevan kuvataiteilijan teoksia on esillä Tikanojan taidekodissa 1.10.2021-23.1.2022 osana juhlavuoden ohjelmistoa. Näyttely aloittaa yhteistyön Tampereen taidemuseon ja Vaasan kaupungin museoiden välillä valtakunnallisesti merkittävällä Vuoden Nuori Taiteilija -traditiolla, joka vuosittain nostaa esiin lupaavan alle 35-vuotiaan taiteilijan. Yhteistyö nostaa esiin yhtäältä alueellisen nuoren taiteilijan, ja toisaalta näyttely Tikanojan taidekodissa perustuu myös taidekodin lasten ja nuorten taidekasvatukselliseen painotukseen.

Kuvataiteilija Joel Slotte on valittu Vuoden 2021 nuoreksi taiteilijaksi. Slotte saa Tampereen kaupungin myöntämän 20 000 euron stipendin ja mahdollisuuden yksityisnäyttelyn järjestämiseen Tampereen taidemuseossa sekä Vaasan kaupungin museoihin kuuluvassa Tikanojan taidekodissa. Slotte on järjestyksessä 37. Vuoden nuori taiteilija.

Joel Slotte (s. 1987 Kokkolassa) on Helsingissä asuva ja työskentelevä taidemaalari, joka tekee myös veistoksia. Hän on opiskellut Pohjoismaisessa taidekoulussa 2007–2009 ja valmistunut taiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta vuonna 2016. Slotte maalaa teknisesti taiturimaisia figuratiivisia öljymaalauksia arkisista, osin absurdeista ja fiktiivisistä tilanteista. Teosten mallina on ollut useimmiten taiteilija itse tai hänen ystävänsä. Slotten teoksia on ollut aiemmin esillä näyttelyissä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa ja niitä on muun muassa Nykytaiteen museo Kiasman, Helsingin taidemuseon, Pro Artibus Säätiön ja Kuvataideakatemian kokoelmissa.

Maalaukseni syntyvät arkisista anekdooteista, ystävien kanssa jaetuista kokemuksista ja havainnoista – asioista, jotka ylipäätään ovat lähellä minua jollakin tavalla. Maalaan muotokuvia ystävistäni, läheisistäni ja itsestäni. Lisään fiktiivisiä piirteitä todellisiin ihmisiin ja kuvaan heitä vaihtoehtoisina versioina itsestään. Nämä alter egot ovat keino kohdata ympäröivää todellisuutta ja sen ilmiöitä; näennäisen rauhalliseen arkeen sekoittuvaa yhtäkkistä kauhua, erilaisia tunteiden välitiloja sekä rakkautta ja raakaa riemua.

Maalausjälkeni on tiheää, piirustuksenomaista, terävää ja hyvin aikaa vievää. Haluan käyttää maalauksiini aikaa suorastaan tuhlaten, sillä hidas ja pitkäkestoinen työskentely tuottaa teoksiin myös ajallisia kiteytymiä ja kerrostumia. Ne muodostavat maalausten tilanteille ja toiminnalle oman historiallisen ja mytologisen sakkansa.

Vuoden 2021 nuoren taiteilijan on valinnut asiantuntijatyöryhmä, johon kuuluvat Tampereen taidemuseon johtaja Taina Myllyharju (pj) ja näyttelypäällikkö Tapani Pennanen, Nykytaiteen museo Kiasman johtaja Leevi Haapala, Finnish Art Agencyn taidekuraattori Laura Köönikkä, Tampereen taiteilijaseuran edustaja, kuvataiteilija Anna Hyrkkänen, Tampereen taideyhdistyksen edustaja Joni Lehtimäki sekä Suomen Taiteilijaseuran edustaja, kuvataiteilija Katariina Salmijärvi.

Valtakunnallinen Vuoden nuori taiteilija -tapahtuma syntyi vuonna 1984 Tampereen Nuorkauppakamarin aloitteesta. Tapahtuma toimii keskustelun herättäjänä ja nykytaiteen näkyvyyden edistäjänä. Palkinnolla pyritään tukemaan kansainvälisesti kiinnostavia alle 35-vuotiaita suomalaistaiteilijoita.

Joel Slotten näyttelyn myötä Tampereen taidemuseo ja Vaasan kaupungin museot aloittavat yhteistyön Vuoden nuori taiteilija -tapahtumaan liittyen. Samalla monivuotinen yhteistyö Turun Aboa Vetus & Ars Nova museon kanssa päättyy. Vuoden nuori taiteilija 2021 – Joel Slotte -näyttely avataan Tampereen taidemuseossa kesäkuussa ja Tikanojan taidekodissa syksyllä.

Tampereen taidemuseon verkkosivuilta löytyy VNT-haastatteluvideoita ja lisätietoa VNT-tapahtumasta.