Vuoden nuori tutkijayrittäjä mullistaa punkkien levittämien tautien diagnosoinnin

Vuoden nuoreksi tutkijayrittäjäksi on valittu solu- ja molekyylibiologian tohtoriopiskelija Kunal Garg. Hänen Tezted-yrityksensä on kehittänyt testin, jonka avulla punkin pureman saaneista potilaista voi diagnosoida kerralla useita taudinaiheuttajia. Kuudetta kertaa jaettavan palkinnon myönsi Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö KAUTE.

Kunal Gargin Tezted-yritys pyrkii mullistamaan tavan, jolla punkkien levittämiä sairauksia diagnosoidaan. Punkin pureman saanut ihminen testataan terveydenhuollossa yleensä vain borrelioositartunnan varalta, vaikka punkit voivat levittää myös monia muita tauteja. Tällöin myös hoitoa annetaan pelkkään borrelioosiin.

Nykyiset punkkien levittämien tautien diagnosointiin tarkoitetut testit ovat lisäksi kalliita ja hitaita. Useiden tautien diagnosoiminen punkkien puremasta vaatii jopa 11:n eri testin tekemistä. Teztedin kehittämä TICKPLEX-testipaketti testaa potilaan noin 15 punkkeihin liittyvän taudinaiheuttajan varalta yhdellä kertaa. Testin toimivuus on todistettu tieteellisesti, ja tulokset on julkaistu Nature Scientific Reports -julkaisussa.

“Tuotteemme ansiosta testauksen hinta laskee 90 prosenttia”, Garg kertoo.

Intiasta kotoisin oleva Garg liittyi Jyväskylän yliopiston dosentin Leona Gilbertin tutkimusryhmään vuonna 2014. Ryhmässä syntyi ajatus yrityksen perustamisesta.

“Suomessa tutkimuksen kaupallistamisen ympärillä on toimiva ekosysteemi, joka kannustaa nuoria tutkijoita viemään työnsä käytäntöön. Vuoden nuoren tutkijayrittäjän palkinto on minulle merkki siitä, ettei sillä ole väliä, mistä olet kotoisin. Tutkimus on se, joka ratkaisee”, Kunal Garg sanoo.

Palkintoraati perusteli Gargin valintaa yhteiskunnallisesti merkittävällä liikeidealla, jonka toimivuus on todistettu käytännössä. Teztedin laboratoriokäyttöön tarkoitettu tuote on jo myynnissä Saksassa, Puolassa ja Hollannissa.

“TICKPLEX-testipakkaus voi säästää terveydenhuollon resursseja ja edistää potilaiden hyvinvointia ympäri maailmaa. Kunal Garg on ollut merkittävä henkilö Teztedin perustamisessa ja tehnyt tutkimuksesta lupaavaa liiketoimintaa. Tarvitsemme hänenkaltaisiaan kansainvälisiä osaajia, jotka hyödyntävät taitojaan Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi”, sanoo palkintoraadin jäsen, RELEX-yrityksen perustaja ja vuoden 2014 nuori tutkijayrittäjä Johanna Småros.

Vuoden nuoren tutkijayrittäjän palkinnon myöntää KAUTE-säätiöön kuuluva Akateemisen yrittäjyyden rahasto. Palkinto jaetaan vuosittain tutkimukseen perustuvaa yritystoimintaa synnyttäneelle tutkijalle. Tänä vuonna palkintoraadissa olivat Johanna Smårosin lisäksi Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ja Suomen Ekonomien puheenjohtaja, yrittäjä Timo Saranpää.