Vuoden päihdelääkäriksi tänään valittu päihdepsykiatri Antti Mikkonen haluaa yhtenäistää hoitokäytäntöjä ja nostaa hoidon laatua

Päihdelääketieteen yhdistys valitsi tänään 3.3.2022 vuoden päihdelääkäriksi Antti Mikkosen.

Valinnan perusteluina yhdistys toteaa:

- Antti Mikkonen on kokenut, pitkän linjan kliinikko, jolle korkeatasoinen päihdehoito on tärkeää. Hän on erityisen ansioitunut päihdepsykiatrian saralla ja on mm. kehittänyt uusia integroituja toimintamalleja samanaikaisten mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoitoon. Antin vetovastuulla Opioidikorvaushoitopäivien järjestäminen on mahdollistunut ja päivät ovatkin vakiinnuttaneet paikkansa laadukkaan päihdekoulutuksen kunniakkaassa joukossa.

Julkiset toimijat ovat kiistattomasti parhaita opioidikorvaushoidon järjestämisessä

- Addiktum on siitä poikkeuksellinen yksityinen yritys, ettei se kannata opioidikorvaushoidon ulkoistamista yksityisille yrityksille, vaan pitää julkista palvelutuotantoa kiistattomasti parhaana opioidikorvaushoidon järjestämisessä. Kokemus on osoittanut, että yksityisille yrityksille ulkoistetut korvaushoitopalvelut eivät pysty vastaamaan potilaiden tarpeisiin yhtä tehokkaasti kuin julkiset. Järjestämisvastuussa olevat julkiset toimijat saattavat käyttää kilpailutusta myös kustannusten leikkaamisen. Tiukkaan kilpailutetut hinnat voivat olla niin alhaisia, että laadukkaan korvaushoidon järjestäminen voi olla palveluita tarjonneelle taholle suorastaan mahdotonta.

- Opioidiriippuvuuden lääkehoitoon tulee yhdistää päihdeterapeuttinen työskentely, samanaikaisten psykiatristen häiriöiden tunnistaminen ja hoito sekä myös fyysisten sairauksien hyvä hoito. Samoin sosiaalipalvelut sekä kuntoutumis- ja työllistämispalvelut ovat keskeinen osa hoidon kokonaisuutta. Ulkoistettu klinikka ei kykene tämän kokonaisuuden haltuunottoon samalla intensiteetillä kuin järjestämisvastuussa oleva julkinen toimija, toteaa Antti Mikkonen.



Opioidikorvaushoitopäivillä kootaan vuosittain päihdehoidon alan osaajat yhteen, verkostoidutaan ja jaetaan hyviksi koettuja uusia hoitokäytäntöjä



- Kannamme vastuuta alan kehityksestä ja siksi järjestämme Addiktumin korvaushoitopäivät vuosittain. Haluamme koota opioidikorvaushoidon parissa työskentelevät ammattilaiset yhteen kuulemaan viimeisintä tietoa alalta. Samalla verkostoidumme ja jaamme hyviksi koettuja toimintamalleja, joita eri yksiköissä on kehitetty ja sovellettu, kertoo Antti Mikkonen.



Marraskuussa 2021 järjestettyjen korvaushoitopäivien teemoina olivat Opioidikorvaushoito tänään ja Korvaushoitopotilaan kokonaisvaltainen hoito, joiden puitteissa seurattiin mielenkiintoisia esityksiä korvaushoitolääkitysten uutuuksista, opioidikorvaushoidosta vankiloissa, päihdetyössä jaksamisesta, korvaushoitoon hakeutumisen haasteista, psykopatiasta ja aivojen opioidijärjestelmästä, kroonisen kivun hoidosta sekä C-hepatiitin hoitopolusta.



Addiktum haluaa pysyä alan kehityksen kärjessä

Addiktum haluaa kaikessa toiminnassaan ja käyttämissään hoitotavoissa olla alan kehityksen kärjessä. Yritys mm. otti ensimmäisten joukossa Suomessa ja koko Euroopassa klinikoillaan käyttöön pitkävaikutteisen buprenorfiini-injektiohoidon aiemman tablettimuotoisen lääkityksen vaihtoehdoksi vuoden 2019 tammikuussa. Noin kolme vuotta käytössä olleet injektiomuotoiset korvaushoitolääkkeet, joita annetaan pistoksina kerran viikossa tai kuukaudessa, ovat tarjonneet joustavan vaihtoehdon lääkehoidon toteuttamiseen osana potilaan kokonaisvaltaista kuntoutusta. Eikä lääkettä valu katukauppaan. Injektiohoidon myötä koronapandemian aikana on myös voitu välttää aiempaan päivittäiseen lääkkeenjakamiseen liittyviä toistuvia fyysisiä kontakteja, sanoo Mikkonen.

Opioidien ongelmakäyttö on kasvanut Suomessa viime vuosina. Vuonna 2017 Suomessa oli arviolta 31 100 - 44 300 opioidien ja amfetamiinin ongelmakäyttäjää, joista 23 500 - 29 500 oli opioidien ongelmakäyttäjiä1. Opioidiriippuvuus on pitkäkestoinen krooninen aivosairaus, johon ainoana huumausaineriippuvuuksista on saatavilla lääketieteelliseen näyttöön perustuva täsmähoito, opioidikorvaushoito. Asantuntija-arvion mukaan korvaushoidon piirissä Suomessa on tällä hetkellä noin 5500 - 6000 henkilöä.

1Huumetilanne Suomessa THL-raportti Suomessa /THL raportti 13/2020