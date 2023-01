Vuoden rautatiekunta on Seinäjoki

Seinäjoki on vuoden rautatiekunta 2023. Tunnustuksen on myöntänyt raideliikenteen edistäjänä tunnettu Pro Rautatie ry. Perusteluita valinnalle olivat tänä vuonna muun muassa Seinäjoen keskeinen risteysasemasijainti pääradalla, aseman isot matkustajamäärät ja kaupunkistrategiassa tunnistettu asema-alueen avainrooli. Seinäjoella on käynnistynyt myös mittavat asema-alueen investoinnit. Rautatiekaupunkina Seinäjoki edistää kestävän kehityksen ratkaisuja, joita kehittyvät rautatieyhteydet tarjoavat. Nopeat rautatieyhteydet ovat mahdollistaneet lisääntyvän pendelöinnin sekä kulttuurimatkailun muun muassa Tampereelle ja Helsinkiin. Kaupungissa edistetään myös elinkeinoelämän ratkaisuja, jossa tavaraliikennettä siirrettäisiin enenevässä määrin raiteille.

Kuudetta kertaa myönnetty tunnustus jaettiin Seinäjoen kaupungille tiistaina 17.1. Tampere-talossa järjestetyssä raidealan Rata 2023-tapahtumassa. Tunnustuksena kunniakirjan ja kukituksen vastaanotti kaupungin elinvoimajohtaja Erkki Välimäki ja sen antoivat Pro Rautatie ry:n hallituksen puheenjohtaja Tuula Petäkoski-Hult ja toiminnanjohtaja Atte Mantila.

Edelliset tunnustukset on myönnetty Tampereelle vuonna 2012, Kouvolalle 2014, Vantaalle 2016, Äänekoskelle 2018 ja Lempäälälle 2020.