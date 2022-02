Vuoden Restonomi 2021 on Saija Syväjärvi

Lapland Hotelsin hotellijohtaja Saija Syväjärvi on järjestyksessään 22. Vuoden Restonomi. Palkinto on kunniamaininta Haaga-Heliasta valmistuneelle restonomille, joka on innovatiivisuudellaan ja esimerkillisyydellään viitoittanut tietä tuleville restonomikoulutuksesta valmistuneille.



Arvonimi luovutettiin Syväjärvelle Haagan restonomikampuksen opiskelijayhdistyksen virtuaalisessa vuosijuhlassa 29.1.2022. Valinnan teki Haagan Restonomit -yhteisö, joka on Haaga-Helian Haagan restonomikampukselta valmistuneiden restonomien taustayhteisö. Haagan Restonomien mukaan Saija Syväjärvi on dynaaminen ja aikaansaava hospitality-alan moniottelija. Hän on pidetty tiiminvetäjä ja asiakkaiden arvostama majoitusalan ammattilainen. Syväjärvi on aina valmis tukemaan restonomiopiskelijoita niin neuvoin kuin mielenkiintoisin projektein. Syväjärvi itse on suorittanut Haaga-Heliassa sekä restonomin AMK- että restonomin YAMK-tutkinnon. Vuoden Restonomi -kunniamaininnan aiemmin saaneita henkilöitä ovat mm. NoHo partnersin Yoseph Youssef, Pamplemousse-matkatoimiston Heidi Kilpiä, McDonald's Finlandin HR-johtaja Maarit Vepsäläinen, Tapahtumahotelli Huoneen perustaja, omistaja Evon Blomstedt, ravintoloitsija Ville Relander sekä Aurinkomatkat - Suntours Oy:n toimitusjohtaja Timo Kousa. Haaga-Helian Haagan restonomikampus on Suomen suurin restonomikouluttaja ja se on tarjonnut hotelli-, ravintola- ja matkailualan liikkeenjohdon koulutusta vuodesta 1969. Restonomi-tutkintonimike otettiin käyttöön vuonna 1982.

