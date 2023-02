Vuoden Restonomi 2022 on Anders Löfman

Vuoden Restonomi -palkinto on kunniamaininta Haaga-Heliasta valmistuneelle restonomille, joka on innovatiivisuudellaan ja esimerkillisyydellään viitoittanut tietä tuleville restonomeille. Valinnan tekevät Haagan Restonomit, joka on Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Haagan restonomikampukselta valmistuneiden restonomien taustayhteisö.

Arvonimi luovutettiin Löfmanille Haagan restonomikampuksen opiskelijayhdistys Pore ry:n vuosijuhlassa Ritarihuoneella 28.1.2023.

Pitkän linjan ammattilainen

Anders Löfman on pitkän linjan ravintola-ammattilainen, jonka ura on ollut nousujohteinen. Hän on työskennellyt muun muassa eri ravintoloiden avaustiimeissä sekä linjajohtajan tehtävissä.

Löfmanin ensimmäinen toimitusjohtajan pesti oli vuonna 2010 Confetti Restaurants Oy:n palveluksessa. Vuosina 2015–2022 hän vastasi useista klassikkoravintoloista ja toimi Carelian, Kuun ja KuuKuu Helsinki-Ravintoloiden toimitusjohtajana.

Maaliskuussa 2022 Löfman siirtyi nykyiseen toimeensa CMB Ravintoloiden toimitusjohtajaksi. Löfman on suorittanut Haaga-Heliassa sekä restonomin (AMK) (2010) että Master-tasoisen restonomin (YAMK) tutkinnot vuosina 2010 ja 2017.

Vuoden Restonomi -kunniamaininnan aiemmin saaneita henkilöitä ovat mm. NoHo partnersin Yoseph Youssef, Pamplemousse matkatoimiston Heidi Kilpiä, McDonald's Finlandin HR-johtaja Maarit Vepsäläinen, Tapahtumahotelli Huoneen perustaja ja omistaja Evon Blomstedt, ravintoloitsija Ville Relander sekä Aurinkomatkat – Suntours Oy:n toimitusjohtaja Timo Kousa.

Haaga-Helian Haagan restonomikampus on Suomen suurin restonomikouluttaja. Haagan restonomikampus on tarjonnut hotelli-, ravintola- ja matkailualan liikkeenjohdon koulutusta vuodesta 1969. Restonomi-tutkintonimike otettiin käyttöön vuonna 1982.