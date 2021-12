Vuoden turvallisuusjohtaja 2021 on OTKESin johtaja Veli-Pekka Nurmi: "Kun on asiaa ja perusteet, se täytyy pystyä sanomaan"

Aalto University Professional Development (Aalto PRO), Finnsecurity ry ja Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) ovat valinneet Vuoden turvallisuusjohtajaksi 2021 oikeusministeriön yhteydessä toimivan Onnettomuustutkintakeskuksen (OTKES) johtajan, professori Veli-Pekka Nurmen.

Tekniikan tohtori Nurmella on pitkä kokemus turvallisuusalan ja yleishallinnon johtotehtävistä mutta myös tutkimuspuolelta, mikä on turvallisuusjohtamisen alalla melko harvinaista. Nurmi on pidetty ja tunnettu luennoitsija sekä turvallisuuden puolestapuhuja.

"Onnettomuustutkintakeskus ei tee työtään saadakseen tunnustusta vaan ollakseen vaikuttava. Sen takia on yllättävää, että joku noteeraa työmme. Tunnustus, joka tulee yllättäen ja taholta, jota arvostaa, tuntuu todella hienolta", Nurmi sanoo.

Vuoden turvallisuusjohtajan valinnassa painotetaan laaja-alaista ja strategista näkemystä turvallisuudesta sekä toimimista vaativissa johtotehtävissä. Lisäksi raadin kriteereissä korostetaan aktiivista roolia alan verkostoissa sekä alan osaamisen kehittämistä oman roolin kautta.

"Veli-Pekka on näistä erinomainen esimerkki. Palkinnon lähtökohtana on ollut pyrkimys nostaa turvallisuusjohtamisen arvostusta ja tehdä sitä näkyväksi myös alan ulkopuolella. Veli-Pekan valinta jatkaa tätä perinnettä," Aalto PRO:n ohjelmajohtaja Anna-Maija Ahonen kertoo.

Valintaperusteissa korostui myös Nurmen rooli aktiivisena kannanottajana, esiintyjänä ja keskustelijana. Hän kommentoi usein mediassa esimerkiksi onnettomuusriskejä.

Esilläolo ja vaikeistakin asioista puhuminen ovat hänen mielestään turvallisuusjohtajalle tärkeitä ominaisuuksia. "Jos puhelet vain mukavia tai et puhele mitään, sinusta ei ole mitään hyötyä. Silloin, kun on asiaa ja asialle perusteet, se täytyy osata ja pystyä sanomaan", Nurmi sanoo.

"Palot on parempi ennaltaehkäistä kuin sammuttaa"

Nurmi on johtanut Onnettomuustutkintakeskusta yli yksitoista vuotta. Vuoden 2022 alussa hän siirtyy Teollisuuden Voiman (TVO) turvallisuusjohtajaksi. Hänen mukaansa turvallisuustyössä ensisijaisen tärkeää on ennaltaehkäisy. Vaikka turvatoimet maksavat, isojen onnettomuuksien kustannukset ovat aina paljon suuremmat – paitsi taloudellisesti myös inhimillisesti ja sosiaalisesti.

"Sähkön paloturvallisuutta käsittelevää väitöskirjaa tehdessäni kehitin sloganin, että palot on aina parempi ennaltaehkäistä kuin sammuttaa. Se pätee kaikkiin muihinkin onnettomuuksiin", Nurmi sanoo.

Hänen mukaansa hyvä turvallisuusosaaja hallitsee laaja-alaisesti teorian, mutta osaa soveltaa oppeja myös käytännössä. Uudelle tiedolle ja uusille ajatuksille täytyy olla avoin, ja muuttuva maailma vaatii jatkuvaa oman osaamisen kehittämistä.

Aalto PRO ja sen edeltäjät ovat kouluttaneet turvallisuusjohtajia jo kolmekymmentä vuotta Turvallisuusjohdon koulutusohjelmassa. Nurmi palkittiin 1. joulukuuta juhlavuoden kunniaksi järjestetyssä tilaisuudessa Aalto-yliopisto Töölössä.

Turvallisuustyön laaja-alaisuus sekä turvallisuusjohtamisen monipuolisuus tulevat esiin myös turvallisuusjohtajille suunnatussa koulutuksessa.

"Sen lisäksi, että tuntee oman substanssin, pitää kyetä vaikuttamaan laajasti omassa yhteistyöverkostossa sekä tunnistaa ja johtaa muutoksia. Näitä lähestymistapoja osallistujat sekä tavoittelevat että arvostavat ohjelmassamme. Merkittävää lisäarvoa tuo myös kokeneiden turvallisuusosaajien verkosto", sanoo Aalto PRO:n Ahonen.