Vuoden työympäristöteko -kilpailun voittaja herätti henkiin entisen Nokian kampuksen

RAKLI: Suomi houkuttelee edelleen ulkomaisia sijoittajia, rakentamisen laskeva volyymi parantaa tarjouskilpailujen tilannetta 14.6.2019 08:30:00 EEST | Tiedote

Kiinteistökauppamarkkinoilla on edelleen vilkasta ja Suomi on yhä houkutteleva maa kansainvälisille sijoittajille. Toimistojen nettotuottovaatimukset ovat laskeneet niin Helsingissä, Turussa kuin Tampereella. Toimistojen ja asuntojen vuokrat ovat nousussa, mutta liiketilojen näkymät ovat epävarmempia. Rakentamisen määrän odotetaan kuluvana vuonna kääntyvän laskuun pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta. Rakentamisen laskeva volyymi on parantanut tarjouskilpailujen tilannetta erityisesti infrarakentamisen puolella. Myös rakentamisen hintojen ja kustannusten nousu on ollut pysähdyksissä lokakuusta 2018.