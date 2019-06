Vuoden valtuutetuksi valittiin Hilkka Kemppi Asikkalasta

Asikkalan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hilkka Kemppi on nimetty vuoden valtuutetuksi Kuntaliiton järjestämässä kilpailussa. Ensimmäistä kertaa järjestettyyn kilpailuun ehdotettiin 46 valtuutettua 35 kunnasta. Asiantuntijaraati arvosti erityisesti luottamushenkilön uudistamis- ja yhteistyötaitoja.

Hilkka Kemppi valittiin Asikkalan kunnanvaltuuston vuoden 2017 vaaleissa ja nimettiin heti valtuuston puheenjohtajaksi. Hän on tuonut uusia malleja valtuustotyöskentelyyn, lisännyt avoimuutta ja yhteistyötä sisäisesti ja ulospäin. Kuntalaisia, yrityksiä, yhteisöjä ja kunnan henkilöstöä on otettu mukaan strategiatyöhön. Valtuuston puheenjohtaja kutsui koolle lapsiparlamentin, oli luomassa nuorille työpajoja uuden koulun rakentamishankkeen yhteydessä sekä on johtanut elinkeinoyhtiötä uuteen suuntaan sen hallituksen puheenjohtajana.

- Olen valtavan iloinen, että minut palkittiin ensimmäisenä vuoden valtuutettuna. Erityisen kiitollinen olen siitä, että tämä palkinto tulee oman kunnan luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisellä tuella. Olen pyrkinyt työssäni rakentamaan siltoja valtuutettujen, työntekijöiden ja kuntalaisten välille ja rakentamaan sitä kautta uudenlaista osallistavaa kunnan toimintakulttuuria, sanoo Kemppi.

Hilkka Kemppiä esittivät vuoden valtuutetuksi Asikkalan kunnan johtoryhmä ja kunnanhallitus. Esityksessä painotetaan Hilkka Kempin käytännön työtä osallistumisen ja hyvien yhteistyötapojen kehittämisessä. Hänellä on ollut tärkeä rooli kunnan toimintatapojen uudistamisessa, kunnan elinvoimaisuuden edistämisessä ja maakunnallisen yhteistyön rakentamisessa. Hänet valittiin Päijät-Hämeestä eduskuntaan kevään 2019 vaaleissa, ja valtakunnallisen vaikuttamisen ohella hän jatkaa työtään Asikkalan kunnanvaltuustossa.

Arvostusta luottamushenkilötyölle

Vuoden valtuutettu -kilpailun tavoitteena on antaa julkista arvostusta kuntien luottamushenkilöiden työlle. Luottamushenkilöiden rooli korostuu entisestään kuntalaisten osallisuuden, uudenlaisten toimintatapojen ja kunnan yhteistyömuotojen kehittyessä.

- Valtuuston sisäinen, rakentava yhteistyö sekä luottamuksellinen yhteispeli viranhaltijoiden kanssa ovat menestyvän valtuustotyön pohjana. Valtuutetulta edellytetään syvällistä asioihin paneutumista, pitkäjänteisyyttä ja myös hyviä sosiaalisia taitoja, sanoo vuoden valtuutettu -kilpailun raadin puheenjohtaja, entinen kunnanjohtaja, kuntaministeri ja kansanedustaja Tapani Tölli.

- Valtuustotyön kehittäminen on tärkeä tavoite. Jokainen valtuutettu on vastuun kantaja, ja yhdessä toimien saadaan vahvoja tekoja tulevaisuuden hyväksi, Tölli sanoo.

Tölli kiittelee kilpailuun tulleita ehdotuksia monipuoliseksi ja korkeatasoiseksi kuvaksi kuntakentän osaajista ja vastuun kantajista. Myös nuoria valtuutettuja on ilahduttavasti antamassa panostaan kotikunnalleen.

Raatiin kuuluivat lisäksi Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen, Tammelan kunnanjohtaja Kalle Larsson ja Helsingin varavaltuutettu, nuorisojärjestö Allianssin puheenjohtaja Elisa Gebhard sekä Kuntaliiton kuntakehitysyksikön asiantuntijoita.

Vuoden valtuutettu -tunnustus luovutettiin Hilkka Kempille keskiviikkona 12.6.2019 Oulussa kuntapuheenjohtajapäivillä. Voittaja saa tähän tarkoitukseen erikseen suunnitellun rintamerkin, ja voittajan valtuusto yhdessä Kuntaliiton ja Kuntasäätiön myöntämän 10 000 euron stipendin käytettäväksi valtuuston koulutukseen ja kehittämiseen.

