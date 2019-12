Vuoden vilkkain sesonki laajentaa kauppojen aukioloaikoja – Prismoissa palvellaan joulun alla aamusta yöhön

Ruokakauppojen aukioloajat laajentuvat joulun aikaan ja tuovat helpotusta joulukiireisiin. Tänä vuonna noin 80 S-ryhmän ruokakauppaa palvelee joulun alla 24/7.

Hyvät kokemukset joulunajan pidennetyistä aukioloista ovat innostaneet osuuskauppoja tarjoamaan asiakkailleen tänäkin jouluna ennätyslaajat aukiolot. Yli 20 Prismaa ympäri Suomen on joulua edeltävinä päivinä auki ympärivuorokauden ja yli 20 myymälää on auki puoleen yöhön. Myös ABC-liikennemyymälöissä sekä useissa S-marketeissa, Saleissa ja Alepoissa palvellaan ympärivuorokauden.

– Asiakkaamme toivovat laajennettuja aukioloaikoja joulun alla ja arvostavat niiden joulukiireeseen tuomaa joustoa. Ruokakaupoissa tulee olemaan vilkkainta aatonaattona maanantaina. Myös jouluaatosta on tullut joka vuosi yhä suositumpi kauppapäivä. Jouluaaton suosio kauppapäivänä on kasvanut 40 prosenttia kuluneen kolmen vuoden aikana, kertoo kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu S-ryhmän vähittäiskaupasta.

Myöhäiset illan tunnit ovat monelle myös sopivan rauhallista aikaa tehdä viimeisiä lahjahankintoja pukin konttiin markettien pukeutumisen, lelujen ja kodin elektroniikan osastoilla.

Alla on listattu kaupungit, joissa Prismat ovat laajasti auki joulua edeltävinä päivinä:

Prisma auki 24/7 Prisma auki klo 24 asti Espoo (kaikki Prismat) Helsinki (kaikki Prismat) Hyvinkää Jyväskylä (Seppälä) Järvenpää Kerava Kuopio Lohja Mikkeli Pieksämäki Rovaniemi Salo (Halikko) Savonlinna Tampere (Kaleva) Vantaa (kaikki Prismat) Vihti (Nummela) Hämeenlinna Iisalmi Imatra Joensuu Kaarina (Piispanristi) Kirkkonummi Lahti (Laune) Lappeenranta Loimaa Oulu (Limingantulli, Linnanmaa) Pori (Mikkola) Raisio (Mylly) Rauma Riihimäki Seinäjoki (Hyllykallio) Tampere (Lielahti) Turku (kaikki Prismat) Varkaus

Koska joulu on vuoden vilkkain sesonki, on kaupoissa paikoin tiivis tunnelma laajoista aukioloista huolimatta. Väljyyttä ostoksien tekemiseen saa todennäköisemmin, kun lähtee kaupoille aamuvarhaisella tai myöhään illalla. Eniten kuhinaa hyllyjen väleissä on iltapäivisin ja alkuillasta.

Oman joulukaupan aukioloajat voi tarkistaa S-kanavalta: https://www.s-kanava.fi/asiakasomistaja/etu-ja-bonuspaikat